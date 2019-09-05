سواريز يكشف دوره في مفاوضات برشلونة مع نيمار

أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواى ونادى برشلونة الإسبانى عن تواصله مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة والتى كان البارسا فى مفاوضات لعودة اللاعب من جديد لصفوف البلوجرانا.





وفشل برشلونة فى ضم نيمار خلال فترة ال إنتقالات الصيفية الماضية بسبب مغالاة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي فى طلباته المادية لبيع نيمار.





وصرح لويس سواريز لشبكة "فوكس سبورت" انه بالفعل تواصل مع نينار خلال الفترة الماضية مؤكداً إن اللاعب البرازيلي أصبح الأن أكثر هدوءاً لذلك سيخرج وسيتحدث لتوضيح موقفه.





وأشار سواريز انه هو وقائد برشلونة ليونيل ميسي كانوا يروا أن القرار الصائب له هو الرحيل عن باريس لحصد الألقاب كلاعب ولكن عليه التمهل فى ذلك.