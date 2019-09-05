سواريز يكشف دوره في مفاوضات برشلونة مع نيمار
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
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محمد جمال
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أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواى ونادى برشلونة الإسبانى عن تواصله مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة والتى كان البارسا فى مفاوضات لعودة اللاعب من جديد لصفوف البلوجرانا.
وفشل برشلونة فى ضم نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بسبب مغالاة نادى باريس سان جيرمان الفرنسي فى طلباته المادية لبيع نيمار.
وصرح لويس سواريز لشبكة "فوكس سبورت" انه بالفعل تواصل مع نينار خلال الفترة الماضية مؤكداً إن اللاعب البرازيلي أصبح الأن أكثر هدوءاً لذلك سيخرج وسيتحدث لتوضيح موقفه.
وأشار سواريز انه هو وقائد برشلونة ليونيل ميسي كانوا يروا أن القرار الصائب له هو الرحيل عن باريس لحصد الألقاب كلاعب ولكن عليه التمهل فى ذلك.
وكان الحلم الأكبر لإدارة برشلونة هى التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط الهجوم وقام الفريق الكتالونى بتقديم عروض كثيرة لضم اللاعب وعودته من جديد لصفوف برشلونة والذى رحل عنه اللاعب عام 2017 ولكن فشلت البارسا بعد مغالاة باريس سان جيرمان فى طلباتها لتعاقد برشلونة مع نيمار وقدرت اللاعب بمبلغ 300 مليون يورو وهو ما لا يستطيع دفعه برشلونة هذا الصيف.
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