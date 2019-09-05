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رئيس الانتاج الحربي : تعاقدنا من باسم مرسي لمدة موسمين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:26 ص
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رئيس الانتاج الحربي : تعاقدنا من باسم مرسي لمدة موسمين
باسم مرسي
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كشف اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي عن التعاقد مع باسم مرسي لمدة موسمين مجانا.

وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " نعمل بإمكانيات بسيطة ولا نضم صفقات كبيرة ولا نستطيع العمل بإمكانيات عالية بسبب ما نسمعه من أسعار اللاعبين وعقودهم في الفترة الأخيرة".

وأضاف :"مررنا الموسم الماضي بتجربة صعبة للغاية ونتمنى تجاوزها هذا الموسم".

وتابع :"نجحنا في التعاقد مع باسم مرسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"مختار مختار تاريخه التدريبي يشهد عليه وأي نادي يتمنى أن يقوده وأتمنى أن يكون الموسم الحالي أفضل من الماضي".

تعاقد الإنتاج الحربي في الميركاتو الصيفي مع 6 صفقات، جاءت كالتالي :- 

إبراهيم عبد الخالق لاعب الاسماعيلي ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا والنيحيري برايت سلاس ومحمد عبد الرازق بازوكا وباسم مرسي في صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت.
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