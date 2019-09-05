رئيس الانتاج الحربي : تعاقدنا من باسم مرسي لمدة موسمين

كشف اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي عن التعاقد مع باسم مرسي لمدة موسمين مجانا.





وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " نعمل بإمكانيات بسيطة ولا نضم صفقات كبيرة ولا نستطيع العمل بإمكانيات عالية بسبب ما نسمعه من أسعار اللاعبين وعقودهم في الفترة الأخيرة".





وأضاف :"مررنا الموسم الماضي بتجربة صعبة للغاية ونتمنى تجاوزها هذا الموسم".





وتابع :"نجحنا في التعاقد مع باسم مرسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".





واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"مختار مختار تاريخه التدريبي يشهد عليه وأي نادي يتمنى أن يقوده وأتمنى أن يكون الموسم الحالي أفضل من الماضي".





تعاقد الإنتاج الحربي في الميركاتو الصيفي مع 6 صفقات، جاءت كالتالي :-





إبراهيم عبد الخالق لاعب الاسماعيلي ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا والنيحيري برايت سلاس ومحمد عبد الرازق بازوكا وباسم مرسي في صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت.