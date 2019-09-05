ريهام غلاب: مد المرحلة الأولى لـ"صحة المرأة" حتى نهاية الشهر الجاري

وأعلنت وزارة الصحة عن مد المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والتي انطلقت في 9 محافظات أول يوليو وكان مقررا انتهاؤها آخر أغسطس الجاري.



وقال مستشار وزارة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات المهندس أيسم صلاح إن المبادرة تستهدف الكشف عن أورام الثدي في 9 محافظات، تشمل كل من "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية"، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.



وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء المحافظات الـ 9، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاما.



ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى 1030 فريق طبى من السيدات، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التي ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.



وقال الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن السيدة المصرية هي عمود الأسرة المصرية، وسرطان الثدي هو السرطان الأول الذي يصيب المرأة في مصر والعالم أجمع، موضحًا أن سرطان الثدي أصبح في تزايد.



وأضاف شعلان، أن السبب في تزايد الإصابة بسرطان الثدي، هو ان المصريين أصبحوا يسيروا خلف أسلوب الحياة الغربي، والذي يتمثل في تناول الهرمونات، وعدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والسمنة والبدانة والأكل الغير صحي، والمبيدات، مشددًا على أن ما يزيد من خطورة المرض نظرة المصريين له وأن الشعب المصري عاطفي ويطلق على هذا المرض أنه المرض الوحش.

قالت الدكتور ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض الغير سارية، إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بدأت مرحلتها الأولى في 1-7 للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومن خلال هذه المبادرة، سيتم الكشف عن الأمراض الغير سارية مثل السكر والضغط، والكشف عن أروام الثدي.وتابعت غلاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المبادرة تتضمن توفير العلاج بالمجان للمصابين بأورام الثدي، وتم مد المرحلة الأولى حتى نهاية سبتمبر لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من المبادرة.ولفتت إلى أن هذه الحملة متواجدة في تسع محافظات، وعلى المواطن أن يتواصل مع الحملة من خلال صفحة 100 مليون صحة على الفيس بوك لمعرفة تفاصيل الحملة، مضيفة أن المرحلة الأولى ستنتهي نهاية الشهر الجاري، وسيتم الإعلان عن عدد المصابين وكل ما يتعلق بالمرحلة الأولى من الحملة.