بعد قراءة تفسير شعار "كأس العالم" لكرة القدم.. تامر أمين: "يا ريتهم ما فسروه" (فيديو)



وأوضح: "أنا معهنديش رد ولا تعقيب على الشعار ولا على تفسيره، يا ريتهم ما فسروه "



وسخرت الجماهير العربية والعالمية لكرة القدم من الشعار، حيث أكد عدد من المغردين على موقع "تويتر" أن الشعار ليس له علاقة ببطولة كأس العالم مؤكدين أنه سيئ للغاية، ووصف آخرون الشعار بأنه لا يرتقي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، خاصة عند مقارنته بشعارات النسخ السابقة من البطولة الأكبر في كرة القدم.



واستغرب عدد من المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استخدام هذا الشعار، خاصة أنه جاء معقدًا وبعيدا عن كرة القدم وغير مفهوم، وذلك بعد أن جاء شكله مثيرًا للجدل والاستغراب.



السخرية

على الصعيد الآخر، قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن شعار البطولة يشبه الأفعى" قائلا في تغريدة: " مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى، اقتباس موفق".



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "علي مسئوليتي"، "قاعدين بقلهم أيام وليالي وسهرات ويلا حنكشف عن شعار كأس العالم 2022 وألحق وتابع وأول مرة والدول الي حتعرض والحاجات، هذا الشعار كأنه حبل مشنقة ده مش شعار كأس عالم وكأن القطريين مستنيين الناس يروحوا هناك ويعدموه ده بالضبط حبل مشنقة.."



وأوضح موسى، أن هذا هو أسوأ شعار في تاريخ كأس العالم، والشعار عبارة عن حبل مشنقة، كأنهم هيموتوا الناس، معنى الشعار ألا تذهب إلى قطر وحبل المشنقة هو العلامة، لافتًا إلى أن الشركة المنفذة حصلت على 8 ملايين دولار في "حبل المشنقة"، معلقًا: "مايسواش 3 جنيه، وبلا قيمة".



كما أكد موسى، أن الشعار يؤكد الانقلابات الموجودة في قطر، لافتًا إلى أن قطر لم تجد شيء في تاريخها تمثل الشعار به، مشيرًا إلى أن الشعار يؤكد أن كأس العالم المقبل هو أسوأ كأس عالم في التاريخ.



منع المصريين

وعقب الإعلامي عمرو أديب، على التقرير الذي أصدرته "فوكس نيوز" بشأن دراسة قطر منع المصريين والإسرائيليين حضور كأس العالم 2022، قائلا: "أشك في موضوع منع الإسرائليين.. لأنهم بيروحوا من دلوقتي".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من قواعد الفيفا أنه لا يمكن منع أي مواطن من أي جنسية من حضور كأس العالم، مضيفا: "المصريين من حقهم حضور كأس العالم معززين مكرمين، ونكدا فيهم لازم يسمح لينا نروح".



قال الإعلامي تامر أمين، إن اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر فسرت شعار كأس العالم 2022، قائلة:" هذا الشعار يدل على مرونة الشال، ويمثل الجزء العلوي للشال الحركة المرنة للشال الذي يرتديه الناس بطرق مختلفة حول العالم".وتابع أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن اللجنة أكدت أن هذا الشعار سيُبهر كل من يراه، وعناصر الزخرفة به تعد جزءًا من تراث البلاد، واكدت أن الشال جاء على شكل رمز اللانهاية الرياضي، وهذا يمثل الاستادات الثمانية في قطر التي ستقام بها بطولة كأس العالم، ويرمز للعلاقات الانسانية التي ستقام أثناء البطولة وستسمر بعدها.