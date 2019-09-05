ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. إدوارد أثناء تسليمه جائزة أفضل ممثل عن مسلسل ولد الغلابة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
Advertisements
شاهد.. إدوارد أثناء تسليمه جائزة أفضل ممثل عن مسلسل ولد الغلابة
Advertisements
طباعة
هبة أحمد
 
Advertisements
نشر الفنان إدوارد فيديو له خلال تكريمه اليوم من مهرجان همسة للإبداع عن دور "صديق" بمسلسل ولد الغلابة وذلك من خلال حسابه الرسمى على "الإنستجرام"، حيث ظهر فى الفيديو وهو يرتدى بدلة باللون الأسود ويمسك بجائزته، ويذكر أن إدوارد قد خاض السباق الرمضانى بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، ومسلسل" حكايتى" ومسلسل "علامة استفهام"، قد حقق من خلالهما نجاحا جماهيريا كبيرا، ومسلسل "ولد الغلابة"بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، انجى المقدم، صفاء الطوخي، مجدى بدر،مى عمر،هادى الجيار ، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي. 

View this post on Instagram

الحمدالله😍❤️

A post shared by Edward (@edwardfouad) on



ومسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، جمال سليمان، أحمد صلاح حسنى، احمد بدير.، تأليف محمد عبد المعطى ، إخراج احمد سمير فرج. 

ويشار إلى أن إدوارد يستعد حاليا لمسلسل حواديت الشانزلزية ، المسلسل بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، أمانى كمال،هاجر الشرنوبي، مى سليم، فريدة سيف النصر، تأيف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل،إنتاج تامر مرسى، والمسلسل ينتمى إلى الدراما المطولة وهو 45 حلقة، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات لابراز جمال مصر فى هذه الفترة، كما يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل شيق، ومن المقرر عرضه فى الفترة القادمة. 

ويقدم حاليا برنامج القاهرة اليوم، الذى يتناول قضايا المجتمع. 

يشار إلى أن إدوارد فؤاد، قد بدأ حياته الفنية كمطرب مثل والده بدر فؤاد،وعازف جيتار في فرقة غناء غربية اسمها "جيبسي" ثم أنتج لنفسه عددا من الأغاني المصورة، قبل أن يلتقطه المخرج الكبير أسامة فوزي ويشركه في دور صغير بفيلمه "بحب السيما"، الذي حصد جوائز عدة وأشترك في بطولته الفنانة "ليلي علوي"والفنان"محمود حميدة" عام2004، ثم بعدها انطلق إدوارد فى الأعمال السينمائية والتلفزيونية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني ادوارد اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن اخبار ادوارد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
-
x
13:10
-
الأردن
الفلبين
-
x
13:30
-
سوريا
سنغافورة
-
x
13:45
-
اليمن
تايلاند
-
x
14:00
-
ماليزيا
الهند
-
x
13:30
-
عمان
فلسطين
-
x
16:00
-
أوزبكستان
البحرين
-
x
18:30
-
العراق
قطر
-
x
18:30
-
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
-
x
00:20
-
الباراغواي
كوريا الجنوبية
-
x
15:30
-
جورجيا
السعودية
-
x
19:00
-
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
-
x
18:00
-
إيطاليا
جزر فاروه
-
x
20:45
-
السويد
رومانيا
-
x
20:45
-
أسبانيا
إيرلندا
-
x
18:00
-
سويسرا