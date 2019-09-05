شاهد.. إدوارد أثناء تسليمه جائزة أفضل ممثل عن مسلسل ولد الغلابة











ومسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، جمال سليمان، أحمد صلاح حسنى، احمد بدير.، تأليف محمد عبد المعطى ، إخراج احمد سمير فرج.



ويشار إلى أن إدوارد يستعد حاليا لمسلسل حواديت الشانزلزية ، المسلسل بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، أمانى كمال،هاجر الشرنوبي، مى سليم، فريدة سيف النصر، تأيف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل،إنتاج تامر مرسى، والمسلسل ينتمى إلى الدراما المطولة وهو 45 حلقة، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات لابراز جمال مصر فى هذه الفترة، كما يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل شيق، ومن المقرر عرضه فى الفترة القادمة.



ويقدم حاليا برنامج القاهرة اليوم، الذى يتناول قضايا المجتمع.



يشار إلى أن إدوارد فؤاد، قد بدأ حياته الفنية كمطرب مثل والده بدر فؤاد،وعازف جيتار في فرقة غناء غربية اسمها "جيبسي" ثم أنتج لنفسه عددا من الأغاني المصورة، قبل أن يلتقطه المخرج الكبير أسامة فوزي ويشركه في دور صغير بفيلمه "بحب السيما"، الذي حصد جوائز عدة وأشترك في بطولته الفنانة "ليلي علوي"والفنان"محمود حميدة" عام2004، ثم بعدها انطلق إدوارد فى الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

نشر الفنان إدوارد فيديو له خلال تكريمه اليوم من مهرجان همسة للإبداع عن دور "صديق" بمسلسل ولد الغلابة وذلك من خلال حسابه الرسمى على "الإنستجرام"، حيث ظهر فى الفيديو وهو يرتدى بدلة باللون الأسود ويمسك بجائزته، ويذكر أن إدوارد قد خاض السباق الرمضانى بثلاثة مسلسلات هما "ولد الغلابة"، ومسلسل" حكايتى" ومسلسل "علامة استفهام"، قد حقق من خلالهما نجاحا جماهيريا كبيرا، ومسلسل "ولد الغلابة"بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، انجى المقدم، صفاء الطوخي، مجدى بدر،مى عمر،هادى الجيار ، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.