وزير الشؤون الثقافية يتابع اخر الاستعدادات لاحتضان القمة العالمية الفرنكفونية

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2019 على اجتماع لمتابعة مشاركة وزارة الشؤون الثقافية في اللجنة الوطنية لتنظيم القمة العالمية للفرنكفونية التي ستحتضنها تونس خلال شهر نوفمبر سنة 2020 لأول مرة.

وأكد الوزير على أهمية مساهمة وزارة الشؤون الثقافية بمختلف هياكلها في تنظيم الفعاليات الموازية للقمة التي من شأنها التعريف بالثقافة التونسية في إطار محيط تونس الفرنكوفوني، وتركيز عمل الوزارة في إطار القمة ضمن المجال الثقافي الرقمي على مستوى الكتاب التونسي والفنون والتراث.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تقديم الثقافة التونسية بمختلف أوجهها بطريقة رقمية تكنولوجية تواكب التطور العلمي في المجال الرقمي الثقافي، مما يساهم في تثمين التجربة التونسية وإبراز مدى تطورها في هذا المجال ضمن محيطها الإقليمي والفرنكفوني. ويوازي احتضان تونس للقمة 18 للذكرى 50 لبعث المنظمة الدولية للفركوفونية.