القبض على تكفيريّين محلّ تفتيش بكل من العوينة والمنستير

تمكنت دورية تابعة لإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني بالعونية، أمس الثلاثاء، من القاء القبض على عنصر تكفيري متشدد، قاطن بمعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة، ومفتش عنه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس، من اجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها « الانضمام الى تنظيم إرهابي »، ومحكوم عليه بـ 6 أشهر سجنا.

وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أنه تمت إحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحريات معه، واتخاذ ما يتعين في شأنه.

كما أفادت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، بأن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالوردانين من ولاية المنستير، تمكنت من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة قاطن بالجهة، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل الانضمام الى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه ب 4 سنوات سجنا.

وأضافت أن تم الاحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش.