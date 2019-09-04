تونس تشارك في الصّالون الدّولي للملابس والأكسسوارات بمونيخ

سجلت تونس حضورها وللمرة الثانية ضمن فعاليات الصالون الدولي للملابس والأكسسوارات الملتئم بمدينة مونيخ الألمانية من 3 إلى 5 سبتمبر 2019 وفق ما أكده مركز النهوض بالصادرات في بلاغ صادر عنه اليوم الاربعاء.

وتمثل تونس في هذا الصالون 6 مؤسسات مختصة في صناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية (رجالا ونساء) من ضمن 80 عارض قادمين من عدة بلدان على غرار مقدونيا والبرتغال وتركيا واليونان والمغرب والبوسنا ..

وتم تخصيص جناح للمؤسسات التونسية في الفضاء الجديد الذي أحدثه القائمون على الصالون وذلك على مساحة جملية ب60 متر مربع . وتهدف المشاركة التونسية بالاساس الى تثمين قطاع صناعة الملابس الجاهزة والسعي إلى الترويج للصناعة التونسية في هذا المجال وولوج السوق الألمانية وفتح آفاق لتصدير المنتوجات التونسية بعلامة « صنع بتونس ».

ويعتبر هذا الصالون الذي ينتظم مرتين في السنة من أهم المعارض الأوروبية المختصة في قطاع صناعة الملابس والأقمشة والأكسسوارات حيث يشهد مشاركة 1000 عارض بين مزودين بالمواد الأولية وصناعيين.

ويشار إلى أن قطاع صناعة النسيج والملابس في تونس يعتبر من أكثر القطاعات المشغلة ( 1695 مؤسسة توفر 160 ألف موطن شغل) كما أن المؤسسات الناشطة في هذا المجال توفر مرونة في الانتاج بأسعار تنافسية أفضل من تلك المقترحة من بلدان أوروبا الشرقية والمغرب وتركيا وفق ما ورد في البلاغ.