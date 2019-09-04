قابس: حجز بضائع مهرّبة بـقيمة 242 ألف دينار

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها الاربعاء 04 سبتمبر 2019، بأنه في إطار التصدي لظاهرة التهريب تمكنت يوم 03 سبتمبر 2019 دوريات مشتركة تابعة لمنطقتي الحرس الوطني بقابس ومارث من ضبط 06 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كميات من « علب السجائر الاجنبية ومحروقات ومسعل وشاي وعلب عصير وعطورات ومواد تنظيف وعجلات مطاطية ».

وأضافت في ذات البلاغ أن القيمة المالية الجملية للمحجوز قدرت بحوالي 242 ألف دينار.