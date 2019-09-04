بمؤهلك المتوسط ومن غير خبرة.. "القوى العاملة" توفر 500 وظيفة براتب مجزي

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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 500 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن بمدينة نصر، براتب يصل لـ2500 جنيه.



وتضمنت الوظائف المطلوبة 100 فرد أمن للعمل بمنطقة العبور، وتتميز بتوفير مواصلات من الدائري طريق "قليوب - المرج"، بجانب توفير سكن للمغتربين.



ووضعت الشركة راتب يبدأ من 2300 لـ2500 جنيه، ولا يشترط الخبرة، ويكون حاصل على مؤهل متوسط.



كما تطلب الشركة 100 فرد أمن أيضا للعمل بمنطقة التجمع، وتوفر سكن للمغتربين، بجانب مواصلات من موقف السيدة عائشة، براتب يصل إلى 2600 جنيه ويبدأ من 2100.



ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أن لا يزيد أعمارهم عن 45 عام، وساعات العمل 12 ساعة متواصلة.



وتوفر الشركة 200 فرصة عمل بمناطق إمبابة والعتبة والزمالك، براتب 2500 جنيه، لفرد الأمن، ويكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية.



كما تطلب الشركة 100 فرد أمن في جميع أنحاء القاهرة، ومدة العمل 8 ساعات، بجانب توفير وجبة غداء ومواصلات بجميع أنحاء العاصمة، براتب 1500 جنيه.



للتواصل مع المدير المسئول للشركة، محمد حسن ومحمود خالد على الأرقام التالية: 01008558859- 01121778182- 01153977110.







وفي نفس السياق، وفرت القوى العاملة العديد من فرص العمل بإحدى الشركات لتوريد المواد الغذائية بالجيزة، براتب يصل إلى 5000 آلاف جنيه.



ومن الشروط التي حددتها الشركة بأن سن المتقدم لا يزيد عن 30 عام، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين.



وتضمنت الوظائف المطلوبة، سكرتيرة بمرتب 3000 ألاف جنيه، وكذلك محاسب براتب يصل إلى 2200 جنيه، كما تطلب رئيس حسابات خبرة 5 سنوات براتب 5000 ألاف جنيه.





للتواصل مع مدير الموارد البشرية حمدي محمد محمود على الرقم التالي 03066500825.





وكانت أعلنت وزارة القوى العاملة، أيضًا عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة، براتب يصل إلى 3500 آلاف جنيه.



وتحتوي الوظائف المطلوبة على 100 فني لحام براتب يبدأ من 2000 جنيه إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى 50 فني دوكو سيارات، و20 فني كهرباء سيارات، و20 فني خراطة، وكذلك 20 فني تشطيبات أتوبيسات.



وتشترط الشركة أن يكون العامل حاصل على مؤهل لا يقل عن الابتدائية، وكذلك لا تتعدي حاجز الـ40 عامًا، ولا يشترط وجود خبرة.



يتميز العمل بعدد ساعاته التي لا تتجاوز الـ8 ساعات بوردية واحدة، كما يتم توفير تأمين صحي واجتماعي، وحافز، بالإضافة إلى توفير مواصلات من وإلى الشركة بمناطق القاهرة والعاشر من رمضان والشرقية.



للتواصل مع المدير المسئول الأستاذ ماجد سعيد فهيم 01223903109.

