مياه الحرس الوطني ببنها تحصل على الشهادة العالمية TSM 



كما أكد ان حصول الشبكات على شهادة TSMيعكس كفاءه العاملين فى مجال الصيانه والسلامة والصحه المهنيه وتطبيق معايير الجودة العالمية.





وكان قد أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الشهر الماضي حصول محطة مياه الشرب بكفر شكر بنظام الترشيح المباشر على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريًا.لتحقيق افضل الخدمات للمواطن





وأضاف مجاهد، أن المحطات التى حصلت على شهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة" خلال الفترة الحالية هى محطة معالجة الصرف الصحي سرياقوس بالخانكة ومحطة معالجة الصرف الصحى بكفر مويس.





وأوضح رئيس الشركة، إن الشركة تحرص على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها في أفضل جودة ممكنة، تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2019 بقطاع التشغيل والصيانة.







وأعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أيضا حصول محطة معالجه الصرف الصحى بسرياقوس فرع جنوب الخانكة للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".







وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، فى تصريحات صحفية، أن الشركة حصلت على هذه الشهادة، عقب تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل المحطة، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانه الأمثل للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة بهدف تقديم خدمة افضل للمواطن.







كما افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقهما المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، محطة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص بطاقة إنتاجية 2100 متر مكعب يوم، لخدمة 14 ألف نسمة من أهالي مدينة الخصوص، بتكلفة قدرها 550 ألف جنيه بمساهمة 300 ألف جنية من نوادي روتارى، لتغطية جزء من احتياجات مواطني مدينة الخصوص من مياه الشرب.







وأكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على التعاون الوثيق بين المحافظة ونوادي روتارى، مشيرا إلى حسن اختيارها للمشاريع المؤثرة التي تعود بالنفع على المواطن البسيط.



وأكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على التعاون الوثيق بين المحافظة ونوادي روتارى، مشيرا إلى حسن اختيارها للمشاريع المؤثرة التي تعود بالنفع على المواطن البسيط.



وأشار محافظ القليوبية، إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تظهر مدي الحب والولاء لهذا الوطن ودعم القادر لغير القادر من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.







وأضاف أن مدينة الخصوص بهذا التعداد السكاني الكبير أصبحت بحاجه إلي المزيد من المشروعات والتنسيق مع نوادي روتاري ومؤسسات المجتمع المدني خصوصا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، معتبرا أن افتتاح هذا البئر الشاطئي تتويج لقصة نجاح تعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية والجهات الأخري لإيجاد تنمية حقيقية في المجتمع.









أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، حصول شبكة نقل وتوزيع مياه منطقه الحرس الوطني بمدينةبنهاعلى الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة " TSM التى تم منحها من قبل المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لتصبح بذلك ثالث شركة على مستوى الجمهورية تحصل على هذه الشهادة فى مجال شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب.