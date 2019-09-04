"الجبير" وعبد الله بن زايد يبحثان أزمة كشمير
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:55 م
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الفجر السعودي
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قام وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد لتهدئة الأوضاع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود السعودية الإماراتية لتهدئة التوتر بين باكستان والهند، على خلفية أزمة كشمير.
وتستمر زيارة الوزيرين إلى باكستان يوما واحدا، ويشمل جدول الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شان محمود قرشي.
وسيلتقي الوزيران أيضا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، ومسؤولين باكستانيين آخرين، بحسب صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.
وطبقا للسفارة السعودية في إسلام آباد، فإن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الزيارة تشمل عمق العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وباكستان من جهة أخرى، إلى جانب الوضع في المنطقة بما في ذلك إقليم كشمير وأفغانستان.
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