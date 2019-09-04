توصيات هامة من زراعة الإسماعيلية عن المعاملات مابعد جني محصول المانجو



وأيضا رش الحشرات القشرية التي تفرز الندوة العسلية الموجودة في السطح السفلي للورقة، عن طريق استخدام الزيت المعدني الصيفي 1.5 لتر لكل 100 لتر ماء، على أن تتم تغطية الأشجار جيدا بمحلول الرش، بعد 3 أيام من رش الصابون الزراعي، ويكرر الرش مرة أخرى بعد 15 يوما حسب شدة الإصابة.



والتنبيه على أن وزارة الزراعة توفر الصابون الزراعي بسعر مدعم للمزارعين، وكذلك زيت سوبر رويال، كما تناولت الندوة أهم المشاكل التي تواجه المزارعين وطرق حلها، وكذلك أهم الآفات والأمراض في الوقت الحالي وطرق مواجهتها.



الفوائد الحقيقية لثمار المانجو



المانجو يوفر نسب مرتفعة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ولذلك فهو خيار جيد بالنسبة لأولئك الذين يحاولون زيادة وزنهم، والمانجو من الفواكه الغنية بمركب الفينول الذي يوفر نسب جيدة من مضادات الأكسدة القوية والخصائص المضادة للسرطان.



وتحتوي على نسبة عالية من الحديد، وبذلك تعتبر المانجو من أفضل الفواكه للنساء الحوامل وكذلك للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، ويعتقد المانجو أنها فعالة في تخفيف انسداد المسام في الجلد، ومحتوى المانجو من فيتامين أ (بيتا كاروتين)، وفيتامين هـ والسيلينيوم يساعد على توفير الحماية ضد أمراض القلب.



وتحتوي المانجو على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف أعراض الربو، والمانجو تساعد على تحسين التركيز وتقوية الذاكرة، وذلك لكونها تحتوي على نسب جيدة من حمض الجلوتامين، وفقا لدراسة حديثة ثبت أن المانجو قادرة على حماية الجسم ضد سرطان القولون والثدي، وسرطان البروستاتا وسرطان الدم، وذلك لأنها تحتوي على عدة مركبات منها البولفنوليك أحد المواد المضادة للأكسدة.



وتساعد المانجو على تحسين نظام المناعة، ومقاومة العوامل المعدية والقضاء على الجذور الحرة التي تسبب التأكسد، كما أنها تقوي البصر وتمنع العمى الليلي وجفاف العين، تبين أن المانجو أيضا قادرة على القضاء على الالتهابات البكتيرية، وكذلك الإمساك والإسهال، هذا بالإضافة إلى علاج اضطرابات العين، وتساقط الشعر والآثار الناتجة عن ضربة الشمس، كما أنها تساعد على إدرار حليب الثدي.



نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ندوة إرشادية ويوم حقلي بعنوان "العفن الهبابي فى محصول المانجو"، تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، والمهندس محمد الغبوشي رئيس قسم مكافحة الآفات بالإدارة الزراعية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفي مهدي نجم الدين مدير الجمعية الزراعية بعين غصين ومهندسي الإدارة وعدد من المزارعين.وتناولت الندوة، مناقشة أساليب وطرق المكافحة، وقدمت بعض التوصيات لمنع انتشار الحشرة القشرية والبق الدقيقى لأشجار المانجو، وتم التعريف بالمرض وأسبابه وطرق المكافحة وتم شرحها في النقاط التالية، الحشرات الثاقبة الماصة المن التربس الجاسيدز الحشرة القشرية والبق الدقيقى، قطر مترمم العفن الهبابى. فى الجو، ناتج التغزية إفرازات عسلية، يترمم عليها الفطر وتسود الأوراق العلوية ولا تقوم بالوظائف الفسيولوجية لها.ويتم بعد جمع المحصول مباشرة، يتم تقليل التزاحم بين أفرع الأشجار عن طريق إجراء عمليات التقليم السليم، والتطهير بعد التقليم بأوكسي كلورو النحاس بمعدل 400 جرام لكل 100 لتر، وتقليم الأشجار وإزالة الأفرع الجافة وفتح قلب الشجرة لدخول الشمس، مع مراعاة التخلص من مخلفات التقليم فورا خارج المزرعة.وتقليل ارتفاع أشجار المانجو بحيث لا يزيد عن 5 متر لكي تسهل عملية المكافحة، والقضاء على الحشائش الموجودة في البستان نظرا لأنها مأوى للآفات والأمراض والحشرات الماصة، وعدم تحميل محاصيل أخرى أسفل أشجار المانجو، وضبط معدلات الري بما يتناسب مع حجم أشجار المانجو، وعدم الإسراف في الري لأن الحشرات القشرية تزيد مع ارتفاع الرطوبة حول النبات.ورش أشجار المانجو بمحلول الصابون الزراعي بعد 15 يوم من رش اوكسي كلورو النحاس بتركيز 1%، أي لتر لكل 100 لتر ماء، وزيادة ضغط موتور الرش لإزالة اللون الأسود من على الأوراق، ولكي تتمكن الأوراق من القيام بوظيفتها، مع مراعاة وجود قلاب داخل موتور الرش.