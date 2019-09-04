فوائد ماء الورد للبشرة

كما إنه يدخل في كثير من الوصفات لعلاج البشرة وترطيبها ومن هذه الوصفات:-





• ماء الورد مع خل التفاح

يعدُّ ماء الورد وخلّ التّفاح مزيجًا رائعًا للبشرة الدّهنية، ويُساعد فقط على توازن مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة، كما يساعد في تنظيف الأوساخ المتبقية أثناء التحكم في إنتاج الزيت.





ومكوناته هي: ملعقة صغيرة من خلّ التّفاح. نصف كوب من ماء الورد. كرة قطنية. مرطّب.





وطريقة التحضير: يُخلط خلّ التّفاح بماء الورد. يُصبُّ الخليط في زجاجة وتُخلط جيدًا، يُوضع المزيج على القطنة، تُوضع على البشرة بعد تطهيرها حتى تجف. توضع على البشرة لترطيبها، يُوضع المزيج مرة أو مرتين في اليوم بعد تنظيف الوجه.



• الزعفران وماء الورد يساعد الزعفران وماء الورد:-

يساعد على التحكم في إنتاج الزيت، ويتخلّص من الأوساخ والشّحوم المتبقّية بعد التَّطهي.





لمكونات: خَيْطان من الزّعفران. نصف كوب من ماء الورد. زجاجة للتخزين. كرة قطنية. مرطب.





طريقة التحضير: يُنقع الزعفران في ماء الورد حتى يُغيِّر الزعفران لون الماء. يُصبّ الخليط في زجاجة وتُترك حتى الصباح.

ويُوضع المزيج على القطنة، وتُمسح البشرة بالقطنة التي تم وضع المزيج عليها، ويُترك حتى يجف. يوضع المرطب. يُستخدم هذا المزيج مرة أو مرتين في اليوم.



• ماء الورد والطين الطبيعي:-

يحتوي ماء الورد على خصائص تُوازن مستوى الحموضة في البشرة، ويُساعد على إزالة الزيت الزائد من الوجه، ويزيل الرؤوس السوداء والتجاعيد والخطوط الدقيقة.





المكونات: ملعقة طعام من الطين الطبيعي. ملعقتان صغيرتان من ماء الورد. ماء.





طريقة التحضير: يُمزج الطين وماء الورد والماء في وعاء حتى تصبح المكونات عجينة. توضع العجينة على الوجه والرقبة، وتُترك مدة 30 دقيقة. يُغسل الوجه وتُترك البشرة حتى تجف. يُكرر المزيج مرة أو مرتين في الأسبوع.





يحتوي ماء الورد على فوائد عدة، حيث يحافظ على درجة الحموضة للبشرة الدّهنية، يعالج حب الشباب، ويقلل افنتفاخ تحت العينين، يبطئ من مظاهر الشيخوخة، يخفف من احمرار الجلد، يساعد على منع، ومعالجة العدوى.