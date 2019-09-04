نشرة أخبار السادسة.. الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس، ووزيرة الهجرة تستقبل رئيس جامعة طنطا للتنسيق حول مبادرة "جامعتك لها حق عليك".

الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس جامعة طنطا للتنسيق حول مبادرة "جامعتك لها حق عليك"

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، لبحث تنظيم مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، أحد نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى الاستفادة من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج، حيث من المقرر أن تنطلق تلك المباردة من خلال الإعداد لمؤتمر كبير بجامعة طنطا يحضر به الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، أحد أنباء الجامعة.

وصول جثمان المصري المتوفي في حادث قتل بالسعودية

وصل جثمان المواطن المصري، جمال إبراهيم محمد إبراهيم، إلى مسقط رأسه بعزبة يني الشرقية قرية اعطو، مركز بني مزار محافظة المنيا، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان.

عقوبات أمريكية جديدة تتعلق بإيران.. بينها 16 كياناً و10 أفراد

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأميركية، حيث فرضت أميركا عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

مقتل 16 شخص في انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند

قال مسؤولون إن انفجارا كبيرا وقع في مصنع للألعاب النارية في شمال الهند اليوم الأربعاء اسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وتسبب في اندلاع الحريق في المبنى.