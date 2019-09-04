إيران تشكك في قدرة أوروبا على إنقاذ الصفقة النووية

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أعرب دبلوماسي إيراني رفيع المستوى عن شكوكه في أن تنجح أوروبا في إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.



تأتي تصريحات نائب وزير الخارجية عباس أراغشي بعد أيام من الجهود المكثفة التي بذلتها طهران لإقناع الدول الأوروبية بمساعدة إيران على بيع نفطها في الخارج.



أدت العقوبات الأمريكية التي فرضت بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة إلى كبح صادرات النفط الإيرانية ودفعت اقتصادها إلى الانخفاض، حيث انحسر ما تبقى من الصفقة.



نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء عن أراغشي قوله "من غير المحتمل أن تتخذ الدول الأوروبية خطوة فعالة" قبل الموعد النهائي لإيران في نهاية الأسبوع.



ويقول إن أوروبا بحاجة إلى تعويض إيران "بمبلغ 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر" و"بعد ذلك، ستكون إيران مستعدة للمحادثات".

تأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يزور فيه الدبلوماسيون الإيرانيون فرنسا لإجراء محادثات في اللحظة الأخيرة. كرر روحاني تأكيده على أن إيران لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن العقوبات عن طهران أولًا.



هددت إيران يوم الاثنين بـ "اتخاذ خطوة قوية" بعيدا عن الصفقة إذا لم تتمكن أوروبا من تقديم شروط جديدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.



لقد تم كبح صادرات النفط الإيرانية وواجه اقتصادها تراجعا في أعقاب العقوبات الأمريكية الصارمة التي فرضت بعد أنسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة.



تأتي التطورات بعد أن فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا بدعوة ظريف الأسبوع الماضي.



وصف متحدث باسم الحكومة الإيرانية،علي ربيعي، استراتيجية إيران للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين في طهران بأنها "التزام بالالتزام". واضاف انه "يجب شراء النفط الإيراني ويجب أن تكون أمواله متاحة للعودة إلى إيران.. هذا هو جدول أعمال محادثاتنا."



من غير الواضح ما هي شروط التفاوض. من الناحية النظرية، سيخضه اي شخص يشتري النفط الخام الإيراني لعقوبات الولايات المتحدة ويحتمل أن يتم حجبه عن السوق المالية الأمريكية.



بالفعل، تجاوزت إيران الحدود التي حددتها الصفقة. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب لا يزال يتجاوز الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أو جاكوبا كما هو معروف.



كما ذكرت وكالة الأمم المتحدة أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، أي أعلى من 3.67٪ المسموح بها.



يكفي اليورانيوم المخصب عند مستوى 3.67 ٪ للمطاردات السلمية وهو أقل بكثير من مستويات صناعة الأسلحة من 90 ٪. عند مستوى 4.5٪، يمكن أن يساعد اليورانيوم في تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني، وهو محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.



لا يزال من غير الواضح الخطوة الإضافية التي ستتخذها إيران، رغم أنها قد تتضمن إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب الاتفاق أو زيادة تكثيف تخصيب اليورانيوم. وتصر إيران على أن الخطوات التي اتخذتها حتى الآن يمكن الرجوع فيها بسهولة.



و صرح ظريف في مقابلة الأحد مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني "سنعلن تنفيذ الخطوة الثالثة في رسالة موجهة إلى الأوروبيين إذا لم يقم الأوروبيون بتقييد التدابير اللازمة بحلول يوم الخميس".



المقصود من الصفقة النووية هو منع طهران من صنع أسلحة ذرية في مقابل الإغاثة الاقتصادية. لقد تعقد الأمر بسبب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الصفقة وعقوبات واشنطن المتزايدة على طهران، والتي كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني.



وقد ترك هذا الموقعين الآخرين - ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - يكافحون للتوصل إلى حوافز كافية لإبقاء إيران في الصفقة.



