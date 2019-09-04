بعد إلقاء القبض على بوسي.. تفاصيل القضايا المتهمة بها

ألقي القبض على المطربة الشعبية بوسي، في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، بسبب صدور أحكام قضائية ضدها لاد بمن تنفيذها، بسبب دعاوي أقامها ضدها طليقها.





حكم بالحبس على بوسي 9 سنوات

كان قد صدر ضده بوسي حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

وبعد التصالح وسداد المبلغ فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، وأدان بوسي رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا، ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها.





تأجيل محاكمة بوسي

وبالوقت نفسه أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، قرارا بتأجيل محاكمة المطربة الشعبية بوسي، في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر القادم لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.





القبض على المطربة بوسي بالتجمع الخامس

ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي صدر بحقها حكما من محكمة أول درجة بالحبس لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، وتقدمت بالاستئناف على الحكم مؤكدة أنها قامت بالتصالح مع وزارة المالية وسداد المبالغ المستحقة عليها، ولكنها لم تقدم إلى المحكمة أوراق التصالح حتى الآن ولهذا تقرر تأجيل نظر الاستئناف حتى 30 سبتمبر المقبل.



















