الهلال الاحمر الاماراتي يواصل تقديم المساعدات الغذائية على الأهالي بحضرموت

تواصلا لمشروعها الاغاثي لسكان محافظة حضرموت وزعت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي اليوم دفعات جديدة من المساعدات الغذائية والتي استفادت منها مئات الأسرة معدومة الدخل والاشد احتياجا في مديرية الديس الشرقيه، وذلك للتخفيف من معاناتهم ولتحسين ظروفهم المعيشية واستشعاراً للواجب الأخلاقي والإنساني تزامناً مع عام التسامح 2019.

وفي هذا الشان وزع فريق الهيئة عدد 500 سلة غذائية بمعدل 40 طن و 400 كيلو، مستهدفا عدد 2500 فردا من الاسر الفقيره والمحتاجه من اهالي مديرية الديس الشرقية، وذلك لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها.

هذا وشكلت المساعدات الاغاثية عنصرا ايجابيا بالنسبة لآلاف العائلات المتضررة والتي تعاني اوضاعا اقتصادية صعبة للغاية والتي خففت عنهم المعاناة المستمرة من نقص في كل مستلزمات الحياة، والأوضاع المعيشية السيئة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقد ترك هذا المشروع أثرا طيبا في نفوس المستفيدين الذين أشادوا بدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خصوصا والشعب اليمني عموما، منوهين بما يعانونه من ضيق في الحياة؛ نتيجة للأزمات المتراكمة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، ( 25,129 ) سلة غذائية بمعدل ( 2,030 طن و 423.2 كيلو )، استهدفت، ( 125,645 ) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.





في إطار برنامج الاستجابة الطارئة من قبل دولة الإمارات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة في الساحل الغربي، سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الإثنين دفعة جديدة من الأدوية لمستشفى حيس العام.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن تعد هذه الكمية هي الثانية من نوعها للقطاع الصحي في مديرية حيس والرابعة على مستوى مديريات الساحل خلال أسبوعين.

وأشار، إلى إن هيئة الهلال الأحمر تلقت في الساعات الماضية نداء استغاثة جديد من مكتب الصحة بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة عن نفاذ الأدوية في مستشفى حيس العام وتزايد حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية، مؤكدا أن الهيئة استجابت بسرعة حيث تم التجاوب وإيصال الكميات والأصناف المطلوبة .

ولفت ممثل الهلال الأحمر إلى أن دولة الإمارات تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها موضحا أنها لا تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم الطبي والخدمات العلاجية ضمن دورها الإنساني والإغاثي للشعب اليمني في المناطق والمدن المحررة من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا .

من جانبه جدد مدير عام مديرية حيس، شكر وتقدير كافة أبناء المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي والمتواصل للقطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المجتمع في المديرية .

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أصبحت علامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني بفضل دورها الميداني وتجاوبها العاجل في تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية في كامل المناطق والمديريات المحررة في الساحل الغربي.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب الصحة بالمديرية أن الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات مكن مستشفى حيس العام من البقاء مفتوحا لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية المتزايدة سواء حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية أو غيرها من الحالات المرضية .