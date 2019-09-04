مطاعم وأنشطة طلابية.. الترتيبات النهائية لبدء الدراسة بجامعة القاهرة

بدأت جامعة القاهرة استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم من أجل تنظيم بعض الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على التعريف بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة بمشاركة الطلاب القدامى، وكل عام تستعد الجامعة بأنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.





وتستعد الجامعة لبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، مؤكدة على ضرورة قيام جميع الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام، موضحة دور إدارات رعاية الشباب في كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب علي مستوي الجامعة، في العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم.





وأعلنت جامعة القاهرة في بيان لها بأن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامي والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.









وأكد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب فى المدن الجامعية.





وأضاف الخشت، أنه ستتم متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.





ووجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالى لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد، وفقآ للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين.





وأعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، عن شروط القبول بها في العام الجامعي الجديد ومن بينها، أن يكون الطالب "مقيد نظامى"، وأن يكون ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى"، وأن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة"، وأن يكون الطالب أو الطالبة غير مقيد من الخارج "مستنفذ مرات الرسوب".





وأن يكون غير محول من جامعات أخرى للطلاب الجدد "يستوى فى ذلك الطلاب الجدد والقدامى وعلى الطلاب القدامى من الفرقة الثانية حتى الفرقة النهائية تقديم ما يثبت أنه لم يكن محولا إلى الكلية المقيد بها وذلك ببيان من كليته"، وأن يكون الطالب غير موقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، وأن يكون الطالب مقيم خارج النطاق الجغرافى المعمول بها 50 كم مربع من مركز جامعة القاهرة.



