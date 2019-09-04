الرابط والخط الساخن.. جامعة حلوان تفعل منظومة الشكاوي الموحدة

بدأت جامعة حلوان بمناقشة وتفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيًا داخل كليات جامعة حلوان وجميع الوحدات التابعة لها والإدارات المختلفة بالجامعة.





واستقبل الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان العميد أيمن جمال والأستاذة أسماء حسن مديرى متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك عن طريق الإدارات المختلفة بالجامعة.





وأشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى أن اللقاء يأتي تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك لتطوير وتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها إلكترونيا، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على سرعة البدء في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة في كافة الإدارات والوحدات لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.





الجدير بالذكر أن وفد المنظومة عقد اجتماعا موسعا مع موظفى مكتب خدمة المواطنين بالجامعة ومدير إدارة المتابعة ومدير عاما مكتب رئيس الجامعة بحضور المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة لمناقشة إمكانية إعداد خطه توعوية تشمل ندوات تعريفية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين وتنظيم ورش عمل ونشر ملصقات تعريفية بالمنظومة الجديدة داخل جميع وحدات الجامعة، والإعلان عن منظومة الشكاوى على البوابة الإلكترونية للجامعة.





وأعلن العميد أيمن جمال أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "ايجابى" عبر التلفون المحمول، كما تم تخصيص خطين للواتس اب برقمى " 01555516528 و01555525444 " طبقا لتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء لشكاوي تراكم القمامة.





وفي سياق آخر، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن بدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بالمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق "كمرحلة أولى" بالخطوط الثلاثة وذلك بتواجد نقاط استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة، وذلك على مدار اليوم من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية.





بدأت الشركة بالفعل في تشغيل أماكن بالمحطات الرئيسية بمترو الأنفاق كمرحلة أولى وهى ( الشهداء - أنور السادات - جمال عبدالناصر - العتبة - العباسية)؛ كما أن الشركة تقوم بالتنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات عن بدء تفعيل الخدمة بالمحطات الرئيسية كمرحلة أولى وذلك تيسيرا وتسهيلا على جمهور الركاب بسهولة الوصول إلى نقاط الاستعلامات والشكاوى بالمحطات.





وأكدت الشركة في بيانها أن توجيهات وزارة النقل ترتكز على الاهتمام والحرص الدائم والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وضرورة حلها فورا مع إخطار المواطنين بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والمهم، بالإضافة إلى حسن التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة فى استقبال الشكاوى.





وأكد أحمد عبد الهادي متحدث شركة مترو الأنفاق أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (٣١٤) لسنة ٢٠١٧ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٠) لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (١٨٥٥) لسنة ٢٠١٧ فقد تقرر أن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات، لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية كما كلف رئيس مجلس الوزراء ببناء وتطوير تطبيق " فى خدمتك " وربطه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.





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