تعيينات جديدة بجامعة عين شمس.. (تعرف عليها)



أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين خالد حسين محمود حسين رئيسا لقسم التاريخ بكلية الآداب اعتبارا من ٢٠١٩/٩/٢ ولمدة عام.



كما أصدر قرارا بقيام الدكتورة هدى يوسف وصفى يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بعمل رئيسا مجلس القسم إعتبارا من ٢٠١٩/٩/٢ ولمدة عام.



وقرر تجديد تعيين كل من الدكتورة رشا عبد الفتاح محمد الديدى رئيسا لقسم علم النفس بكلية الآداب والدكتور ناجا عبد الحميد عبظ العظيم أبو النيل رئيسا لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب والدكتورة أمل مبروك عبد الحليم رئيسا لقسم الفلسفة بالكلية وذلك اعتبارا من ٢٠١٩/١٠/٢٠ ولمدة عام.



وتجديد تعيين الدكتورة رؤوف عبد الحفيظ محمد مصطفى رئيسا لقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب إعتبارا من ٢٠١٩/١٠/٢٢ ولمدة عام.







أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتعيين الدكتورة سامية محب حافظ رئيسا لمجلس قسم النبات بكلية البنات بالجامعة اعتبار من 2 سبتمبر ولمدة 3 سنوات.كما أصدر قرارا بقيام كل من الدكتور زينب حسن حامد بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية البنات بالجامعة اعتبارا من 2 سبتمبر ولمدة عام.وفي نفس السياق أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس قرارا بتجديد تعيين كل من الدكتور أحمد محمود على رئيسا لقسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان بالجامعة اعتبار من 1 أغسطس ولمدة عام.والدكتور طارق صلاح الدين محمد رئيسا لمجلس قسم الاستعاضة السنية المثبتة بكلية طب الأسنان بالجامعة اعتبار من 12 سبتمبر ولمدة عام.كما اصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور حور مصطفى عدلى رئيسا لمجلس قسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان بالجامعة اعتبارا من 4 اكتوبر ولمدة عام.وصدر قرار من رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة سحر ياسين محمد عبدة جوهر رئيسا لقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بكلية التمريض إعتبارا من ٢٠١٩٩٢ ولمدة عام.كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتورة منى مصطفى شاذلى محمود رئيسا لقسم إدارة التمريض بكلية التمريض إعتبارا من ٢٠١٩/٨/٢٧ وذلك لمدة عام.وكلف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس الدكتورة اماني اسامه كامل وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالاشراف على قسم الكيمياء الحيويه بكليه الصيدلة اعتبارا من 2 سبتمبر ولمدة عام.كما اصدر قرارا بتعيين كلا من الاستاذه الدكتوره شيرويت حامل محمد الاحمدي رئيسا لقسم العقاقير بالكلية والدكتوره رانيا محمد حافظ محمد حتحوت قائما بعمل رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، وذلك اعتبارا من ٢ سبتمبر الجارى ولمده عام.أصدار الاستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الاستاذ الدكتور ايمن محمد كمال عبد اللطيف ندا وكيلا لكلية الدراسات العليا للطفوله لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وذلك اعتبارا من 2 سبتمبر الجاري ولمده ثلاث سنوات.كما اصدر قرارا بتعيين الاستاذ الدكتوره هالة ومشير حسن وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب اعتبارا من ١ اغسطس ولمده ثلاث سنوات.