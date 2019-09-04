فالنسيا يستعد للموسم الجديد ب 13 صفقة جديدة

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2019 في جميع دول العالم واستعدت جميع الأندية بشكل جيد للموسم الجديد من أجل المنافسة على البطولات. أبرم فالنسيا 13 صفقة جيدة في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد. يحتل فالنسيا حالياً المركز العاشر في الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة، وسجل خفافيش فالنسيا 3 أهداف حتى الآن ومني مرماهم بهدفين. ويستعرض الفجر الرياضي الثلاثة عشر نجم الذين تعاقد معهم فالنسيا وتفاصيل تعاقدهم مع خفافيش إسبانيا ..

1 - الإسباني آلفارو ميدراين وهو لاعب إرتكاز ويبلغ من العمر 25 عامًا رايو فاييكانو الإسباني وانتهت إعارته وعاد إلى فالنسيا الذي ينتهي عقده معه في يونيو 2020.





2 - الأوروجواياني ماكسيمليانو جوميز وهو قلب هجوم ويبلغ من العمر 22 عامًا وانتقل من سلتا فيجو الإسباني مقابل 15 مليون يورو ووقع عقد مدته 5 سنوات





3 - الإسباني خوامي كوستا وهو ظهير أيسر ويبلغ من العمر 31 عامًا وانتقل من فياريال الإسباني على سبيل الإعارة حتى يونيو 2020





4 - الفرنسي مانجالا وهو قلب دفاع ويبلغ من العمر 28 عامًا وانتقل من مانشستر سيتي عقب فسخ عقده معه وانضم مجانا إلى فالنسيا بعقد مدته عامين





5 - الهولندي جاسبر سيليسين وهو حارس مرمى ويبلغ من العمر 30 عامًا وانتقل من برشلونة الإسباني مقابل 35 مليون يورو ووقع عقد مدته 4 سنوات





6 - الروسي دينيس تشيريشيف وهو جناح أيسر ومهاجم متأخر ويبلغ من العمر 28 عامًا وانتقل من فياريال الإسباني مقابل 6 مليون يورو بعد تفعيل بند الشراء عقب انتهاء إعارته ووقع عقد مدته 3 سنوات





7 - الإسباني مانو فاييخو وهو جناح وصانع ألعاب ويبلغ من العمر 22 عامًا انتقل من قادش الإسباني مقابل 5.5 مليون يورو ووقع عقد مدته 5 سنوات





8 - الإسباني خورخي سانيز ديل ميرا كولميرو وهو قلب دفاع ويبلغ من العمر 22 عامًا وانتقل من تينريفي الإسباني مقابل 2 مليون يورو ووقع عقد مدته 5 سنوات





9 - الإسباني سالفا رويز وهو ظهير أيسر ويبلغ من العمر 24 عامًا وانتقل من ريال مايوركا الإسباني في صفقة انتقال حر ووقع عقد مدته 4 سنوات





10 - الإسباني دافيد ريميسيرو سالجويرو (جيسون ريميسيرو) وهو جناح أيمن ويبلغ من العمر 25 عامًا وانتقل من ليفانتي الإسباني في صفقة انتقال حر ووقع عقد مدته 3 سنوات





11 - الإسباني فران فيالابا وهو وسط دفاع ويبلغ من العمر 21 عامًا وانتقل من نومانثيا الإسباني عقب انتهاء إعارته ووقع عقد ينتهي في يونيو 2021





12 - الإسباني ناتشو جيل وهو جناح أيسر ويبلغ من العمر 23 عامًا وانتقل من إليتشي الإسباني عقب انتهاء إعارته ووقع عقد ينتهي في يونيو 2020





13 - الصربي يوروس راكيتش وهو لاعب إرتكاز ويبلغ من العمر 21 عامًا وانتقل من تينريفي الإسباني عقب انتهاء إعارته ووقع عقد ينتهي في يونيو 2022