إيفرتون ينافس في الموسم الجديد ب 5 صفقات

عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية والمعروفة بالميركاتو الصيفي، يسعى كل نادي لاستغلال صفقاته التي أبرمها في سوق الانتقالات والاستفادة بأفضل شكل منها. على الرغم من قلة صفقاته، إلا أن إيفرتون دعم صفوفه بصفقات مميزة أبرزها فابيان ديلف نجم مانشستر سيتي ومويزي كين نجم يوفنتوس. يحتل إيفرتون حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط من 4 مباريات خاضها، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر مباراة، سجل إيفرتون 4 أهداف حتى الآن ومني مرماهم ب 4 أهداف أيضًا. ويستعرض الفجر الرياضي الخمس نجوم الذين تعاقد معهم إيفرتون وتفاصيل تعاقدهم معه ..





1 - أندريه جوميز انتقل من برشلونة الإسباني مقابل 22 مليون جنيه إسترليني





2 - يوناس لوسل انتقال في صفقة انتقال حر من هدرسفيلد تاون الإنجليزي





3 - فابيان ديلف انتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني





4 - مويزي كين انتقل من يوفنتوس الإيطالي مقابل 25.1 مليون جنيه إسترليني





5 - جان فيليب جبامين انتقل من ماينتس الألماني مقابل 25 مليون جنيه إسترليني