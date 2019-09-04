فقد بصره بعد استحمامه بالعدسات اللاصقة .. قصة 18 شهرًا قضاها لاعب كرة قدم في رعب

"خسرت حياتي 18 شهرا؛ بسبب شيء يبدو بسيطا كالاستحمام بالعدسات اللاصقة، وإذا استرجعت بصري لن أضع عدسات لاصقة مجددًا"، تلك العبارة التى أطلقها الشاب الرياضي نيك همفريز، 29 عاما، بصره بعد استحمامه بالعدسات اللاصقة التي وضعها لتحسين نظره أثناء لعب كرة القدم، وتسبب استحمامه بالعدسات إلى تكون كائنات مجهرية تعرف بالشوكميبة تعيش في الماء، في عينه اليمنى.

وقال همفريز، في تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إنه لم يكن يعلم مدى خطورة وضع العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام، وإنه لو كان على دراية بذلك لما وضعها على الإطلاق، موضحًا أنه لا يوجد أي تحذير على غلاف العدسات اللاصقة، كما أن طبيب العيون الخاص به لم يذكر له أبدا خطورة الاستحمام بها.





وأضاف أنه بعد إصابته بالعدوى، أصبح يغطي عينه المصابة برقعة لأنه أصبح يشبه Exorcist أو طارد الأرواح الشريرة، وتحول من شاب يقصد صالة الألعاب الرياضية ويلعب كرة القدم 3 مرات أسبوعيا، إلى ملازم للمنزل لمدة 6 شهور، لدرجة أفقدته الرغبة في الحياة.





وأصيب همفريز بقصر النظر منذ سن الرابعة وظل يضع نظارات طبية حتى عام 2013، إذ قرر وضع عدسات شهرية بتكلفة 30 دولارا للمرة لأن شكله لا يعجبه بالنظارات الطبية.







