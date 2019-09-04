تعرف على أماكن مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في سوهاج
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:26 ص
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أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لمتابعيها، حيث نستعرض لكم الأماكن المخصصة لمبادرة كلنا واحد التي تقيمه وزارة الداخلية المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف العبئ عن المواطنين حيث يتم توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلي خصم 30% علي كافة القطع مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق التجارية
تعرف على عدد المعارض والأماكن
وخصصت محافظة سوهاج 11 منفذا بينهم 5 منافذ متحركة بمدينة سوهاج حيث تم تخصيص منفذا بقسم أول سوهاج بميدان العروبة وفي قسم ثان سوهاج معرضا بمدينة ناصر وفي منطة سيتي تم توفير معرضا كما تم توفير معرضا بعمارات الأوقاف بشركة بيع المصنوعات بشارع المدارس ومعرضا براية شارع سيتي مول كما يوجد معرضا شرق كوبري أخميم بمعرض بيع المصنوعات إضافة إلي 5 منافذ متحركة
ماذا تضم المعاض وما يوجد بها؟
تضم المعارض كافة أنواع الزي المدرسي والأدوات مدرسية التي تتناسب مع كافة المراحل التعليمية وتضم المعارض جناح خاص بالشنط المدرسية والملابس والجوارب للأولاد والبنات إضافة إلي الكشاكيل والكراسات بأنواعها وأحجامها المختلفة
متى يبدأ العمل يوميًا في هذه المعارض؟
ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي التاسعة مساء علي مدار 12 ساعة لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع أصحاب المكتبات الكبري والغرفة التجارية بسوهاج ومصنعي الزي المدرسي تحت إشراف مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج
بتكلفة "نصف مليار جنيه".. 42 مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد بسوهاج
من جهته، أكد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، دخول 42 مدرسة جديدة إلى الخدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليون و500 ألف جنيها، وذلك في العام الدراسي الجديد 20202019.. (تفاصيل الخبر من هنا)
ووجه المحافظ بحصر عدد المدارس المتوقف عملها بسبب عدم توصيل المرافق ووضع حلول فورية لها، على أن يقوم قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتذليل كافة العقبات التى تواجه دخول أية مدرسة الخدمة بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية في المدارس.
كما وجه "الأنصاري" هيئة الابنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالتأكد من الانتهاء من جميع المرافق بالمدارس الجديدة، وعدم تسلم تلك المدارس ودخولها الخدمة إلا بعد الإنتهاء من توصيل جميع المرافق، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 20202019.
وشدد "الأنصاري" على العمل على راحة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، والحفاظ على سلامتهم، وسد عجز المدرسين من خلال الإنتدابات والتبادل بينهم بالمراكز المختلفة، مع مراعاة بُعد المسافة، ومشاركة جميع الفئات العاملة بالانتداب الجزئي، والتعاقد بالأجرة اليومية للعاملين بالنظافة لسد العجز، بالإضافة إلى وضع مقترح لتخفيف الضغوط الناتجة عن الكثافات والعجز بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج، بمسئولي التربية والتعليم بالمحافظة والأجهزة والجهات المعنية لمناقشة إستعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.
وكشف الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لسد عجز المدرسين، مشيرًا إلى أن الـ 42 مدرسة الجديدة، تشمل 552 فصل، وتستوعب 24 ألف من الطلاب، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 126 مدرسة، والعمل مستمر بـ 4 مدارس أخرى بإجمالي تكلفة 65.37 مليون جنيه.
حضر الإجتماع كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالمنعم العلكي مدير شرطة المرافق بسوهاج، والنائب أحمد وائل المشنب رئيس مجلس أمناء المحافظة، والنائب ممدوح مقلد، والمهندس سيد ابو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديري العموم، ومديري الإدارات، وموجهي أوائل المواد الدراسية.
وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير هيئة الأبنية التعلمية بسوهاج، أنه تم فى يوليو 2014 تسليم 194 مدرسة بعدد فصول 2481 فصلا، باستثمارات تصل إلى 489 مليون جنيه، وجارى العمل على إنشاء 49 مدرسة بعدد فصول 680 فصلا باستثمارات 223 مليون جنيه ضمن بنك استثمار مساير، وكذلك العمل على إقامة 34 مدرسة بإجمالى 428 فصلا باستثمارات 268 مليون جنيه ضمن المنحة الألمانية، كما تم طرح 23 مدرسة بعدد فصول 333 فصلا باستثمارات 143 مليون جنيه، وبلغ عدد المدارس المخطط تنفيذها بدءا من يوليو القادم 104 مدارس بإجمالى 977 فصلا وبتكلفة استثمارية 411.9 مليون جنيه.
تعرف على عدد المعارض والأماكن
وخصصت محافظة سوهاج 11 منفذا بينهم 5 منافذ متحركة بمدينة سوهاج حيث تم تخصيص منفذا بقسم أول سوهاج بميدان العروبة وفي قسم ثان سوهاج معرضا بمدينة ناصر وفي منطة سيتي تم توفير معرضا كما تم توفير معرضا بعمارات الأوقاف بشركة بيع المصنوعات بشارع المدارس ومعرضا براية شارع سيتي مول كما يوجد معرضا شرق كوبري أخميم بمعرض بيع المصنوعات إضافة إلي 5 منافذ متحركة
ماذا تضم المعاض وما يوجد بها؟
تضم المعارض كافة أنواع الزي المدرسي والأدوات مدرسية التي تتناسب مع كافة المراحل التعليمية وتضم المعارض جناح خاص بالشنط المدرسية والملابس والجوارب للأولاد والبنات إضافة إلي الكشاكيل والكراسات بأنواعها وأحجامها المختلفة
متى يبدأ العمل يوميًا في هذه المعارض؟
ويبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي التاسعة مساء علي مدار 12 ساعة لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع أصحاب المكتبات الكبري والغرفة التجارية بسوهاج ومصنعي الزي المدرسي تحت إشراف مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج
بتكلفة "نصف مليار جنيه".. 42 مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد بسوهاج
من جهته، أكد الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، دخول 42 مدرسة جديدة إلى الخدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليون و500 ألف جنيها، وذلك في العام الدراسي الجديد 20202019.. (تفاصيل الخبر من هنا)
ووجه المحافظ بحصر عدد المدارس المتوقف عملها بسبب عدم توصيل المرافق ووضع حلول فورية لها، على أن يقوم قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتذليل كافة العقبات التى تواجه دخول أية مدرسة الخدمة بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية في المدارس.
كما وجه "الأنصاري" هيئة الابنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالتأكد من الانتهاء من جميع المرافق بالمدارس الجديدة، وعدم تسلم تلك المدارس ودخولها الخدمة إلا بعد الإنتهاء من توصيل جميع المرافق، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 20202019.
وشدد "الأنصاري" على العمل على راحة الطلاب بجميع المراحل التعليمية، والحفاظ على سلامتهم، وسد عجز المدرسين من خلال الإنتدابات والتبادل بينهم بالمراكز المختلفة، مع مراعاة بُعد المسافة، ومشاركة جميع الفئات العاملة بالانتداب الجزئي، والتعاقد بالأجرة اليومية للعاملين بالنظافة لسد العجز، بالإضافة إلى وضع مقترح لتخفيف الضغوط الناتجة عن الكثافات والعجز بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج، بمسئولي التربية والتعليم بالمحافظة والأجهزة والجهات المعنية لمناقشة إستعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.
وكشف الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لسد عجز المدرسين، مشيرًا إلى أن الـ 42 مدرسة الجديدة، تشمل 552 فصل، وتستوعب 24 ألف من الطلاب، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 126 مدرسة، والعمل مستمر بـ 4 مدارس أخرى بإجمالي تكلفة 65.37 مليون جنيه.
حضر الإجتماع كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالمنعم العلكي مدير شرطة المرافق بسوهاج، والنائب أحمد وائل المشنب رئيس مجلس أمناء المحافظة، والنائب ممدوح مقلد، والمهندس سيد ابو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديري العموم، ومديري الإدارات، وموجهي أوائل المواد الدراسية.
وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير هيئة الأبنية التعلمية بسوهاج، أنه تم فى يوليو 2014 تسليم 194 مدرسة بعدد فصول 2481 فصلا، باستثمارات تصل إلى 489 مليون جنيه، وجارى العمل على إنشاء 49 مدرسة بعدد فصول 680 فصلا باستثمارات 223 مليون جنيه ضمن بنك استثمار مساير، وكذلك العمل على إقامة 34 مدرسة بإجمالى 428 فصلا باستثمارات 268 مليون جنيه ضمن المنحة الألمانية، كما تم طرح 23 مدرسة بعدد فصول 333 فصلا باستثمارات 143 مليون جنيه، وبلغ عدد المدارس المخطط تنفيذها بدءا من يوليو القادم 104 مدارس بإجمالى 977 فصلا وبتكلفة استثمارية 411.9 مليون جنيه.
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