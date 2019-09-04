"مدته 245 يوما وستزور 6 قارات و51 دولة".. تعرف على Ultimate World Cruise أطول رحلة بحرية في العالم



ويبلغ عدد أيام الرحلة 245 يومًا ستزور خلالها 51 دولة و111 مرفأ في رحلة قد تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة "غينيس" للارقام القياسية.



وانطلقت الباخرة السياحيّة من مرفأ "غرين ويتش" بتاريخ 31 أغسطس الماضي، في رحلة مدتها ثمانية أشهر والتي يطلق عليها اسم Ultimate World Cruise وتديرها شركة Viking Sun.



شاهد.. انطلاق أكبر رحلة نيلية في العالم Ultimate World Cruise





10 قاعات لتناول لطعام في أطول رحلة بحرية بالعالم بـ لندن

الباخرة العملاقة بُنيت في 2017 ويبلغ طولها 228 مترًا وتتضمّن 10 قاعات لتناول الطعام و465 غرفة نوم كبيرة مع شرفة في كلّ واحدة، بالإضافة إلى منتجع صحي، بركة سباحة، مكتبة وصالة للحفلات.



8 أشهر في لندن

وستنتهي الرحلة البحرية التي تستمرّ 8 أشهر في لندن وعلى جدولها زياراتٌ إلى اسكندنافيا، جزر الكاريبي ووجهات أخرى في جنوب أميركا، لتتابع برنامجها في جزر جنوب المحيط الهادئ، أستراليا وآسيا قبل توجّهها إلى البحر المتوسط وأوروبا.



مؤرخون ومحاضرون

وخلال الرحلة، سيمكث الركّاب في 23 مدينة في حين أنّ ثمن الرحلة للشخص الواحد تبلغ حوالي 93 ألف دولار وتتضّمن تذكرة سفر درجة أولى، وجبات ونشاطات سياحية في كلّ مدينة.



ويرافق السياح خلال رحلتهم التارخية العشرات من المؤرخين والمحاضرين من الأدلاء السياحيين ليرشدوا المسافرين في كل جهة تصل إلها الباخرة العملاقة.



وقال رئيس شركة Viking Sun، تورستين هاغان: "منذ أكثر من 20 عامًا ونحن ملتزمون بتوفير رحلات ومغامرات ممتعة وثقافية تتيح لهم فرصة اكتشاف العالم بطريقة مريحة".



وأوضح "هاغان" أن رحلة Ultimate World Cruise هي الرحلة الأكثر شمولًا في مجال الرحلات البحرية في العالم، فهي تعتبر ضعف أطول مسار أطول رحلة في العالم، ومن المتوقّع أنّ تجول في 6 قارات، 51 دولة وترسو في 111 مرفأ. وانطلقت الباخرة السياحيّة من مرفأ "غرين ويتش" بتاريخ 31 أغسطس الماضي، في رحلة مدتها ثمانية أشهر والتي يطلق عليها اسم Ultimate World Cruise وتديرها شركة Viking Sun.الباخرة العملاقة بُنيت في 2017 ويبلغ طولها 228 مترًا وتتضمّن 10 قاعات لتناول الطعام و465 غرفة نوم كبيرة مع شرفة في كلّ واحدة، بالإضافة إلى منتجع صحي، بركة سباحة، مكتبة وصالة للحفلات.وستنتهي الرحلة البحرية التي تستمرّ 8 أشهر في لندن وعلى جدولها زياراتٌ إلى اسكندنافيا، جزر الكاريبي ووجهات أخرى في جنوب أميركا، لتتابع برنامجها في جزر جنوب المحيط الهادئ، أستراليا وآسيا قبل توجّهها إلى البحر المتوسط وأوروبا.وخلال الرحلة، سيمكث الركّاب في 23 مدينة في حين أنّ ثمن الرحلة للشخص الواحد تبلغ حوالي 93 ألف دولار وتتضّمن تذكرة سفر درجة أولى، وجبات ونشاطات سياحية في كلّ مدينة.ويرافق السياح خلال رحلتهم التارخية العشرات من المؤرخين والمحاضرين من الأدلاء السياحيين ليرشدوا المسافرين في كل جهة تصل إلها الباخرة العملاقة.وقال رئيس شركة Viking Sun، تورستين هاغان: "منذ أكثر من 20 عامًا ونحن ملتزمون بتوفير رحلات ومغامرات ممتعة وثقافية تتيح لهم فرصة اكتشاف العالم بطريقة مريحة".وأوضح "هاغان" أن رحلة Ultimate World Cruise هي الرحلة الأكثر شمولًا في مجال الرحلات البحرية في العالم، فهي تعتبر ضعف أطول مسار أطول رحلة في العالم، ومن المتوقّع أنّ تجول في 6 قارات، 51 دولة وترسو في 111 مرفأ.

ستبدأ الرحلة البحرية Ultimate World Cruise متجهة إلى جولة في المملكة المتحدة إلى وجهات مثل ليفربول وإدنبره، قبل التوجه إلى الدول الاسكندنافية.. هنا أنطلق مئات من السُيّاح الذين حالفهم الحظ في المشاركة في أطول رحلة بحرية في العالم في لندن رحلة Ultimate World Cruise.