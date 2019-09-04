ألعاب دمنهور يواجه كوم حمادة ودياً

يذكر أن فريق دمنهور من الفرق العريقة والتاريخية، والتي تواجدت في الدوري الممتاز خلال فترات كبيرة من تاريخه، ولذلك يطالبه جمهوره بتقديم ما يؤهله إلى الدوري الممتاز، حيث كان قريباً من الصعود في الموسم الماضي، لولا هزيمته من طنطا، التي أعطت بطاقة التأهل إلى أولاد السيد البدوي.