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ألعاب دمنهور يواجه كوم حمادة ودياً

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
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ألعاب دمنهور يواجه كوم حمادة ودياً
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يلتقي فريق ألعاب دمنهور فريق كوم حمادة ودياً غدا الخميس، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ملعب النادي بمدينة دمنهور.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مواجهات يخوضها الفريق العريق استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي قد ينطلق هلال شعر أيلول/ديسمبر الجاري.

يذكر أن فريق دمنهور من الفرق العريقة والتاريخية، والتي تواجدت في الدوري الممتاز خلال فترات كبيرة من تاريخه، ولذلك يطالبه جمهوره بتقديم ما يؤهله إلى الدوري الممتاز، حيث كان قريباً من الصعود في الموسم الماضي، لولا هزيمته من طنطا، التي أعطت بطاقة التأهل إلى أولاد السيد البدوي.
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