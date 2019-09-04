تعرف على طاقم فيلم رانيا يوسف الجديد "ليلة حب"

ويحمل الفيلم الجديد اسم "ليلة حب"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور 10 سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماما.

ويحمل الفيلم الجديد اسم "ليلة حب"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور 10 سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماما.

بدأت الفنانة، رانيا يوسف، في الترويج والدعاية لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تظهر في أحد مشاهده وهي مرتدية النقاب.

بدأت الفنانة، رانيا يوسف، في الترويج والدعاية لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تظهر في أحد مشاهده وهي مرتدية النقاب.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ويشارك رانيا يوسف بطولة فيلم "ليلة حب"، نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

ويشارك رانيا يوسف بطولة فيلم "ليلة حب"، نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

ونشرت رانيا يوسف، قبل أيام عبر حسابها بموقع الصور الشهير"إنستجرام" فيديو جديد لها أثناء قضائها لأجازتها الصيفية،ظهرت فى الفيديو وهى برفقة عائلتها،وعبرت فيه عن سعادتها مع عائلتها.





وعلقت قائلة على الفيديو: "تعتبر العطلات فرصة عظيمة للتركيز على التقرب من العائلة".





وتنتظر رانيا حاليا عرض مملكة إبليس يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسلها "مملكة إبليس"و من المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل والمسلسل بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.





وقد تغيبت رانيا يوسف عن الدراما الرمضانية لثلاث مواسم على التوالي، ولكنها شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية والسنمائية وآخرها مسلسل “كآنه إمبارح”، الذي حقق نجاحا كبيرا وحتى طلب الجمهور منها بتصوير جزء ثاني للمسلسل، وشاركها بطولته أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، خالد أنور، أحمد خليل، هدى المفتي، حزم إيهاب، ومن تأليف مريم نعوم إشراف عام على الكتابة وسيناريو نجلاء الحديني، والمخرج حاتم علي علي ومخرج منفذ أماني نجيب.





وكانت رانيا قد أثارت الجدل مؤخرا عندما قامت بنشر فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "أنا ابن مصر" لـ محمود العسيلي، وذلك أثناء تواجدها في الساحل الشمالي وكانت ترتدي فستانا مفتوحا من الصدر.





كما رقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على أنغام أغنية "الهوا يا اللي طاير من الهوا" للفنانة اللبنانية فيروز.





وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي".





ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسة تصوير جريئة، عرّضتها لهجوما عنيفا.