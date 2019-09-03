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الدعاية السياسية للانتخابات الأمريكية 2020 تسجل رقم قياسي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:06 م
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الدعاية السياسية للانتخابات الأمريكية 2020 تسجل رقم قياسي
ارشيفية
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وكالات
 
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نشرت مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، تقريراً بينت فيه أن تكلفة الدعاية السياسية في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، ستتراوح بين 6 و10 مليارات دولار، ما سيحطم الأرقام القياسية، مقارنة بالسنوات السابقة.

ونقلت "فوربس" عن شركة "كانتار ميديا" أنه سيتم إنفاق نحو 6 مليارات دولار، في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، تقدر وكالة "بي آي إيه" للخدمات الاستشارية التكلفة بـ 6.55 مليار دولار، وذلك فقط في سوق الدعاية المحلية لهذه الانتخابات.

ووفقا للتحليلات المقدمة ووسائل الإعلام المرئية، فإن الفيديوهات المخصصة لحملات الدعاية وحدها ستكلف 6 مليارات دولار.

بدورها، قدرت وكالة مجموعة "إم" للإعلان، التكلفة الإجمالية لحملة الدعاية السياسية المخصصة للانتخابات الأمريكية بـ 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 60% تقريبا عن انتخابات عام 2016.

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