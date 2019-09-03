أكثر الأندية إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية 2019





وكان البرازيلي نيمار قد سرب لوسائل الإعلام رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي جعل الأندية الكبرى تتجه لتقديم عروض من أجل ضمه أو عمل "جس نبض" لإدارة النادي الباريسي بقيادة القطري ناصر الخليفي.





واستطاعت الأندية الإسبانية أن تبرم صفقات نارية ولعل أبرزها انتقال جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد وإيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد وأيضاً صفقة ضم أنطوان جريزمان من الأتلتيكو إلى برشلونة.





وشهدت فترة الانتقالات الصيفية إبرام عدد من الصفقات التي كلفت خزائن الأندية الأوروبية الكبرى أموالاً ضخمة وبالتحديد في فئة المدافعين مثل انتقال ماتياس دي ليخت لنادي يوفنتوس مقابل بحوالي 85 مليون يورو من أياكس أمستردام.





وتعاقد نادي ريال مدريد خلال صيف 2019 مع صفقات لم تنل إعجاب الجماهير باستثناء إيدين هازارد وهي: "إيدير ميليتاو من بورتو وفيرلاند ميندي من ليون ورودريجو من سانتوس ولوكا يوفيتش من آينتراخت وكوبا الياباني".





بينما فشلت إدارة ريال مدريد في التعاقد مع الصفقة التي حددها الفرنسي زين الدين زيدان وأصر عليها حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي وهي ضم بول بوجبا من نادي مانشستر يونايتد الذي رفض التخلي عن خدمات اللاعب وتمسك باستمراره بقوة لأنه من العناصر الأساسية في الشياطين الحمر.





بينما على الجانب الآخرح تمكن إدارة نادي برشلونة من التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد ليصبح خط هجوم النادي الكتالوني في الموسم الجديد مكون من الرباعي التالي: "أنطوان وليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي".





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة أكثر الأندية إنفاقاً خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لعام 2019:





ريال مدريد: 307.5 مليون يورو برشلونة: 255.5 مليون يورو أتليتكو مدريد: 243.5 مليون يورو يوفنتوس: 188.5 مليون يورو مان سيتي: 168 مليون يورو مان يونايتد: 159 مليون يورو إشبيلية: 158.7 مليون يورو إنتر ميلان: 155 مليون يورو آرسنال: 152.4 مليون يورو استون فيلا | 148.6

أغلقت رسمياً مساء أمس الإثنين 2 سبتمبر فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 والتي شهدت إبرام الكثير من الصفقات وأيضاً كانت هناك عدة شائعات طبيعية اعتادت الجماهير على سماعها في كل فترة انتقالات إلا أن البرازيلي نيمار بات حديث الجميع نظراً للتنافس بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه.