زيدان يهدد مستقبل نجم ريال مدريد الواعد بالفشل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب خط هحوم ريال مدريد الإسباني، قد وصل لحالة أشبه بـ"الهروب" من النادي الملكي.





ومما لا شك فيه، أنه لم تكن بداية هذا الموسم 2019-2020 سهلة بالنسبة لـفينيسيوس على الرغم من أن إصابة هازارد و التي فتحت كل الأبواب من أجل حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية في أول مباراة في الدوري (ضد سيلتا فيجو)، ثم تم ترك فينيسيوس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين وبالكاد قدم الإضافة في خط الهجوم عند نزوله.





صحيفة "ماركا" أشارت إلى أنه إضافة على ذلك فقد شوهد اللاعب وكأنه يلعب تحت الضغط، حيث كان مخطئًا في اتخاذه للقرارات وهو يريد إظهار الكثير من المهارات التي يمتلكها، بإختصار هو ليس نفس اللاعب الذي وقعت الجماهير في حبه الموسم الماضي.



وعلى ذلك فإنه خلال هذا التوقف الدولي ستكون فكرة اللاعب البرازيلي الواعد هي إستعادة الأحاسيس الجيدة بعد أن تم استدعائه لمنتخب البرازيل الأول، ويأمل فينيسيوس في أن يمنحه مدرب المنتخب، ليوناردو تيتي بعض دقائق من أجل اللعب و إستعادة مستواه لمواجهة التحديات الجديدة لهذا الموسم و أن يستقر في اللعب بالتشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





وبالطبع لن يكون الأمر سهلا أولاً لأن الجهة اليسرى محجوزة بالفعل للبلجيكي إيدين هازارد، أي ما يعني تحوله لللعب على الجهة اليمنى وهي مكان لا يشعر به بالرحة أقل وكما أن هذا المركز فيه الكثير من المنافسة من جاريث بيل ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز أيضا وهذا ما سيضر بخيارات اللاعب.



