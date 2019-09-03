تعرف على خطة تطوير قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى "الزقازيق" العام

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بعقد إجتماع مساء اليوم لمناقشة تطوير ورفع أداء قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفي الزقازيق العام، بحضور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، محمد يحيي مدير مستشفي الزقازيق العام، حامد خطاب مدير إدارة التخطيط، أحمد عبده مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، شيرين وكيل المستشفي.



حيث تم مناقشة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير هذه الأقسام الطبية وخطة وأماكن عمل هذه الأقسام بالمستشفي أثناء تنفيذ أعمال التطوير بها.



في سياق مختلف، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام، ستشهد افتتاح 50 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية مليار و145 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها تأتي في قطاعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، والكهرباء، والأبنية التعليمية، والصحة، والطرق والنقل، حيث تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة.



وأشار المحافظ، إلى أن المشروعات تتضمن 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 421 مليون جنيه، شملت إنشاء محطتين مياه شرب بـ"التاجوري" ومشتول السوق، و4 مشروعات صرف صحي لإقامة محطات رفع بقرى "بحيطط" بأبو حماد، و"النخاس" بالزقازيق، و"الطراطرة" بمشتول السوق، ووتوسعات صرف بكفر صقر.



وتم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الإسكان، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، شملت إنشاء مجمعين خدمات بقرية "شوبك بسطة" بالزقازيق وفاقوس، بالإضافة إلى 28 عمارة إسكان إجتماعي بكلا من: "العصلوجي، وحلقة السمك، وخلف مساكن أحمد حلمي" لتوفير 966 وحدة سكنية و44 وحدة إدارية و252 محل تجاري، وإنشاء عمارتين إسكان استثماري أمام قسم الشرطة بناحية "علي مبارك" بفاقوس، لتوفير 21 وحدة سكنية و2 محل تجاري، وإنشاء 1.5 عمارة إسكان للأسر الأكثر احتياجًا "عمارات سلمنت" لتوفير 36 وحدة سكنية، وإنشاء 5 أسواق حضارية بالزقازيق وفاقوس، لتوفير 283 محل تجاري.



وفي قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي تكلفة 210 مليون جنيه، شملت إنشاء موزعات جهد متوسط بقرى "حانوت" بكفر صقر، و"الشهداء" و"بردين" بالزقازيق، و"السدس" بالإبراهيمية، و"شبرا النخلة" ببلبيس.



وفي قطاع التعليم، تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروع، بإجمالي تكلفة 153 مليون جنيه، شملت إنشاء 11 مدرسة جديدة، وتوسعة 4 مدارس، وإنشاء 3 إدارات تعليمية بمنيا القمح وبلبيس وأبو حماد.



وفي قطاع الطرق، تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات، بإجمالي تكلفة 65 مليون جنيه، شملت أعمال رصف طريق "رمسيس – ترعة السلام" بمركز الحسينية، وطريق "هرية القديم" المرحلة الأولى، وتطوير ورصف شارعي "الغشام" و"طلبة عويضة" بالزقازيق.



وفي قطاع الصحة، تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات، بإجمالي تكلفة 16 مليون جنيه، شملت إنشاء وحدتي حضانات بديرب نجم وأبو حماد، و4 وحدات غسيل كلوي بأبو حماد وكفر صقر ومنيا القمح والقنايات.



في سياق مختلف، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام، ستشهد افتتاح 50 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية مليار و145 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها تأتي في قطاعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، والكهرباء، والأبنية التعليمية، والصحة، والطرق والنقل، حيث تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة.



وأشار المحافظ، إلى أن المشروعات تتضمن 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 421 مليون جنيه، شملت إنشاء محطتين مياه شرب بـ"التاجوري" ومشتول السوق، و4 مشروعات صرف صحي لإقامة محطات رفع بقرى "بحيطط" بأبو حماد، و"النخاس" بالزقازيق، و"الطراطرة" بمشتول السوق، ووتوسعات صرف بكفر صقر.



وتم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الإسكان، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، شملت إنشاء مجمعين خدمات بقرية "شوبك بسطة" بالزقازيق وفاقوس، بالإضافة إلى 28 عمارة إسكان إجتماعي بكلا من: "العصلوجي، وحلقة السمك، وخلف مساكن أحمد حلمي" لتوفير 966 وحدة سكنية و44 وحدة إدارية و252 محل تجاري، وإنشاء عمارتين إسكان استثماري أمام قسم الشرطة بناحية "علي مبارك" بفاقوس، لتوفير 21 وحدة سكنية و2 محل تجاري، وإنشاء 1.5 عمارة إسكان للأسر الأكثر احتياجًا "عمارات سلمنت" لتوفير 36 وحدة سكنية، وإنشاء 5 أسواق حضارية بالزقازيق وفاقوس، لتوفير 283 محل تجاري.



وفي قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي تكلفة 210 مليون جنيه، شملت إنشاء موزعات جهد متوسط بقرى "حانوت" بكفر صقر، و"الشهداء" و"بردين" بالزقازيق، و"السدس" بالإبراهيمية، و"شبرا النخلة" ببلبيس.



وفي قطاع التعليم، تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروع، بإجمالي تكلفة 153 مليون جنيه، شملت إنشاء 11 مدرسة جديدة، وتوسعة 4 مدارس، وإنشاء 3 إدارات تعليمية بمنيا القمح وبلبيس وأبو حماد.



وفي قطاع الطرق، تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات، بإجمالي تكلفة 65 مليون جنيه، شملت أعمال رصف طريق "رمسيس – ترعة السلام" بمركز الحسينية، وطريق "هرية القديم" المرحلة الأولى، وتطوير ورصف شارعي "الغشام" و"طلبة عويضة" بالزقازيق.



وفي قطاع الصحة، تم الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات، بإجمالي تكلفة 16 مليون جنيه، شملت إنشاء وحدتي حضانات بديرب نجم وأبو حماد، و4 وحدات غسيل كلوي بأبو حماد وكفر صقر ومنيا القمح والقنايات.