الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة وثية" بدون طيار
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:00 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية مكتظة بالسكان بمديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن.
وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة كانت ذات مهام انتحارية استهدفت قرية آهلة بالسكان في حرض الليلة الماضية، إلا أن الجيش اليمني تمكن من اعتراضها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرة هي السادسة التي يعترضها الجيش الوطني اليمني في سماء المناطق المحررة بمحافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.
Advertisements
- الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية بدون طيار في البيضاء
- الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية دون طيار في الحُديدة
- الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية دون طيار في مران
- الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية دون طيار في مران
- الجيش اليمنى يسقط طائرة "بدون طيار" تابعة لميليشيات الحوثى فى نهم
- الجيش اليمني يسقط طائرة دون طيار حوثية في الحديدة
- الجيش اليمني يسقط درون حوثية استهدفت المصلين بحجة
- الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة
- التحالف العربي: بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري لميليشيات الحوثي
- الجيش اليمني يشن هجومًا على المليشيا الحوثية في حرض
المزيد عن: محافظة حجة طائرة حوثية حرض العسكر الجيش اليمنيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر