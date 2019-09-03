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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة وثية" بدون طيار

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:00 م
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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة وثية بدون طيار
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وكالات
 
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أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية مكتظة بالسكان بمديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن.

 وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة كانت ذات مهام انتحارية استهدفت قرية آهلة بالسكان في حرض الليلة الماضية، إلا أن الجيش اليمني تمكن من اعتراضها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين. 

وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرة هي السادسة التي يعترضها الجيش الوطني اليمني في سماء المناطق المحررة بمحافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.
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