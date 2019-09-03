وزير المالية: مصر رفضت تغيير سياستها النقدية بسب قوة اقتصادها

معيط مصر شهدت نزوح استثمارات اجنبية بقيمة 10 مليار دولار





قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر شهدت نزوح للاستثمارات الأجنبيه في أدوات الدين بقيمة بلغت 10 مليار دولار في ظل ازمة الاسواق الناشئة التي مرت بالاقتصاد العالمي.





وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة مجلس الاعمال المصري الكندي" التحديات التي تواجة الموازنة"، أن قوة الاقتصاد المصري و الاصلاحات الافتصادية التي حدثت فيه جعلته يستطيع الثبات في مواجهة هروب المستثمرون من الاسواق الناشئة، رغم أن العديد من الدول غيرت سياستها النقدية لمواجه نزوح تلك الاستثمارات مثل الأرجنتين التي رفعت سعر الفائدة نحو10% وتركيا 6.2% لكن مصر رفضت تغيير سياستها النقدية بسبب قوة اقتصادها.





وأشار معيط، إلي أن مصر نجحت في ضواء الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها في تحقيق معدلات نمو حقيقة بلغت العام المالي الماضي نحو 5.5% بعدما كانت تحقق معدلات نمو سالبة قبل تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلي أن معدلات النمو بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي هي معدلات نمو حقيقية.





وتابع معيط، أن معدلات النمو المرتفعة أدت إلي تراجع معدلات البطالة لمستويات متدنية، وتراجع عجز الموازنة الكلي إلي 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي من 17%في موازنة العام المالي 2013-2014.



