شعبان عبد الرحيم: هذا ما أخاف منه في حياتي (فيديو)
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:52 م
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كساب أحمد
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كشف الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن أكثر شيء يهاف منه في حياته، قائلًا: " بخاف من أي حاجة وحشة، وبخاف من الله عز وجل كثيرًا، اللي ما يخفش من ربنا، يبقى مش بيخافش من أي حد"
وطالب "عبد الرحيم"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الأباء بعدم تزويج بناتهم في سن مبكر، قائلًا: "أكثر نسب الطلاق في مصر، تكون بسبب الزواج المبكر، البنت بتتزوج وهي مش عارفة حاجة عن الجواز، ومن هنا بتحصل المشاكل".
وأضاف أن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير أيضًا بسبب تفتيش الزوجة في تليفون الزوج، معقبً: "أنا زوجتي الله يرحمها، عمرها ما مسكت تليفوني، وفتشيت فيه.
يذكر أن شعبان عبد الرحيم، ولد في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن أختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.
وطالب "عبد الرحيم"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الأباء بعدم تزويج بناتهم في سن مبكر، قائلًا: "أكثر نسب الطلاق في مصر، تكون بسبب الزواج المبكر، البنت بتتزوج وهي مش عارفة حاجة عن الجواز، ومن هنا بتحصل المشاكل".
وأضاف أن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير أيضًا بسبب تفتيش الزوجة في تليفون الزوج، معقبً: "أنا زوجتي الله يرحمها، عمرها ما مسكت تليفوني، وفتشيت فيه.
يذكر أن شعبان عبد الرحيم، ولد في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن أختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.
ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عبد الرحيم بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية قوله إن هو "راع للكراهية" .
كان شعبان عبد الرحيم يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل مائة جنيه، فكاد شعبان يطير فرحا دون أن يدرك أنهم يستغلونه ويبيعون أشرطته بعشرات الآلاف، إلى أن اشتهر شريطه "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان"، وهي أسماء لمواقف للحافلات في القاهرة.
كان شعبان عبد الرحيم يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل مائة جنيه، فكاد شعبان يطير فرحا دون أن يدرك أنهم يستغلونه ويبيعون أشرطته بعشرات الآلاف، إلى أن اشتهر شريطه "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان"، وهي أسماء لمواقف للحافلات في القاهرة.
وذاع شريط شعبان عبد الرحيم "ها بطل السجاير"، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية "أنا بكره إسرائيل"، فكثيرون تغنوا بالقدس، ولكن لم يجرؤ مطرب على التعرض لـ"إسرائيل" بهذه المباشرة.
ومعروف عن شعبان عبد الرحيم، أنه لا يهتم بمظهره لأنه يرى أنه "رجل، والرجل لا يعيبه شكله" لكن أغلب المثقفين والنقاد ينتقدونه باعتبار أنه يهبط بالذوق العام.
ومعروف عن شعبان عبد الرحيم، أنه لا يهتم بمظهره لأنه يرى أنه "رجل، والرجل لا يعيبه شكله" لكن أغلب المثقفين والنقاد ينتقدونه باعتبار أنه يهبط بالذوق العام.
وقام شعبان عبد الرحيم ببطولة فيلم فلاح في الكونجرس، وشاركه في التمثيل عبير صبري، ونشوى مصطفى، وعلاء مرسي، ثم قام بالتمثيل في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وخالد أبو النجا، وهند صبري.
من أشهر أغانيه
مواطن ومخبر وحرامي
أنا بكره إسرائيل
هبطل السجاير
متخافش من الحكومة
شعبان يتحدى جاكسون
أفلامه
أمان يا صاحبي:2017
حسن دليفري:2016-مطرب
طرب شعبى:2011-بنفسه
أشرف حرامي:2008-اللواء حسين أبو النور
طاطا نام طاطا قام:2007
فلاح في الكونجرس:2002-سعداوي
رشة جريئة:2001-شخصية الحقيقة
عفاريت الأسفلت:1996-مطرب
توتى فروتى:0-شعبان عبدالرحيم
مواطن ومخبر وحرامي:2001-شريف المرجوشي الحرامي وتلحين وغناء
مسلسلات
صايعين ضايعين:2011
بيت العيلة(ج2):2010-ضيف شرف
زيزو 900:2009
نسمة ونصيب:2009
صبيان وبنات:2009-تمثيل وغناء
راسين في الحلال:2008
شريف ونص (ج1):2008
تامر وشوقية(ج2):2007
توتو وبيجامة:2006
اللي اختشوا ماتو:2006
عبدالحميد أكاديمي:2005-مطرب
طاش ما طاش 12:2004
قط وفار فايف ستار:2000
أحلام مؤجلة:1999
خيانة:1999-مغني الكباريه
سامحوني ماكنش قصدي:1999
شربات:2002-مؤلف
مسرحيات وفوازير[عدل]
سيبوني أغني:2017
حبيبي المضروب:2013
مرسي عاوز كرسي:2008
عفاريت مراتي:2007
حلو وكداب:2001
دو ري مي فاصوليا:2001
حلو وكذاب
من أشهر أغانيه
مواطن ومخبر وحرامي
أنا بكره إسرائيل
هبطل السجاير
متخافش من الحكومة
شعبان يتحدى جاكسون
أفلامه
أمان يا صاحبي:2017
حسن دليفري:2016-مطرب
طرب شعبى:2011-بنفسه
أشرف حرامي:2008-اللواء حسين أبو النور
طاطا نام طاطا قام:2007
فلاح في الكونجرس:2002-سعداوي
رشة جريئة:2001-شخصية الحقيقة
عفاريت الأسفلت:1996-مطرب
توتى فروتى:0-شعبان عبدالرحيم
مواطن ومخبر وحرامي:2001-شريف المرجوشي الحرامي وتلحين وغناء
مسلسلات
صايعين ضايعين:2011
بيت العيلة(ج2):2010-ضيف شرف
زيزو 900:2009
نسمة ونصيب:2009
صبيان وبنات:2009-تمثيل وغناء
راسين في الحلال:2008
شريف ونص (ج1):2008
تامر وشوقية(ج2):2007
توتو وبيجامة:2006
اللي اختشوا ماتو:2006
عبدالحميد أكاديمي:2005-مطرب
طاش ما طاش 12:2004
قط وفار فايف ستار:2000
أحلام مؤجلة:1999
خيانة:1999-مغني الكباريه
سامحوني ماكنش قصدي:1999
شربات:2002-مؤلف
مسرحيات وفوازير[عدل]
سيبوني أغني:2017
حبيبي المضروب:2013
مرسي عاوز كرسي:2008
عفاريت مراتي:2007
حلو وكداب:2001
دو ري مي فاصوليا:2001
حلو وكذاب
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