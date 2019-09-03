شعبان عبد الرحيم: هذا ما أخاف منه في حياتي (فيديو)





ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عبد الرحيم بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية قوله إن هو "راع للكراهية" .



كان شعبان عبد الرحيم يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل مائة جنيه، فكاد شعبان يطير فرحا دون أن يدرك أنهم يستغلونه ويبيعون أشرطته بعشرات الآلاف، إلى أن اشتهر شريطه "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان"، وهي أسماء لمواقف للحافلات في القاهرة.





وذاع شريط شعبان عبد الرحيم "ها بطل السجاير"، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية "أنا بكره إسرائيل"، فكثيرون تغنوا بالقدس، ولكن لم يجرؤ مطرب على التعرض لـ"إسرائيل" بهذه المباشرة.



ومعروف عن شعبان عبد الرحيم، أنه لا يهتم بمظهره لأنه يرى أنه "رجل، والرجل لا يعيبه شكله" لكن أغلب المثقفين والنقاد ينتقدونه باعتبار أنه يهبط بالذوق العام.





وقام شعبان عبد الرحيم ببطولة فيلم فلاح في الكونجرس، وشاركه في التمثيل عبير صبري، ونشوى مصطفى، وعلاء مرسي، ثم قام بالتمثيل في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وخالد أبو النجا، وهند صبري.



من أشهر أغانيه



مواطن ومخبر وحرامي

أنا بكره إسرائيل

هبطل السجاير

متخافش من الحكومة

شعبان يتحدى جاكسون



أفلامه



أمان يا صاحبي:2017

حسن دليفري:2016-مطرب

طرب شعبى:2011-بنفسه

أشرف حرامي:2008-اللواء حسين أبو النور

طاطا نام طاطا قام:2007

فلاح في الكونجرس:2002-سعداوي

رشة جريئة:2001-شخصية الحقيقة

عفاريت الأسفلت:1996-مطرب

توتى فروتى:0-شعبان عبدالرحيم

مواطن ومخبر وحرامي:2001-شريف المرجوشي الحرامي وتلحين وغناء



مسلسلات



صايعين ضايعين:2011

بيت العيلة(ج2):2010-ضيف شرف

زيزو 900:2009

نسمة ونصيب:2009

صبيان وبنات:2009-تمثيل وغناء

راسين في الحلال:2008

شريف ونص (ج1):2008

تامر وشوقية(ج2):2007

توتو وبيجامة:2006

اللي اختشوا ماتو:2006

عبدالحميد أكاديمي:2005-مطرب

طاش ما طاش 12:2004

قط وفار فايف ستار:2000

أحلام مؤجلة:1999

خيانة:1999-مغني الكباريه

سامحوني ماكنش قصدي:1999

شربات:2002-مؤلف

مسرحيات وفوازير[عدل]

سيبوني أغني:2017

حبيبي المضروب:2013

مرسي عاوز كرسي:2008

عفاريت مراتي:2007

حلو وكداب:2001

دو ري مي فاصوليا:2001

حلو وكذاب

كشف الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن أكثر شيء يهاف منه في حياته، قائلًا: " بخاف من أي حاجة وحشة، وبخاف من الله عز وجل كثيرًا، اللي ما يخفش من ربنا، يبقى مش بيخافش من أي حد"وطالب "عبد الرحيم"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، الأباء بعدم تزويج بناتهم في سن مبكر، قائلًا: "أكثر نسب الطلاق في مصر، تكون بسبب الزواج المبكر، البنت بتتزوج وهي مش عارفة حاجة عن الجواز، ومن هنا بتحصل المشاكل".وأضاف أن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل كبير أيضًا بسبب تفتيش الزوجة في تليفون الزوج، معقبً: "أنا زوجتي الله يرحمها، عمرها ما مسكت تليفوني، وفتشيت فيه.يذكر أن شعبان عبد الرحيم، ولد في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن أختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.