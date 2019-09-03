مكرم أحمد يكشف خدعة "البشير" لمبارك بعد رحلة الاكتشاف



وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن حجم الأموال التي وجدت في منزل البشير أكثر من 150 ألف دولار، و5 مليون جنيه سوداني، مضيفًا أن شخص مثل البشير كان لابد من محاكمته سياسيًا.



وكشف أن الرئيس الأسبق مبارك كلفه هو ومعه 2 من الشخصيات رفيعة المستوى بالذهاب إلى لقاء البشير للتعرف على شخصيته، موضحًا أن البشير حاول خداعهم أنه ليس من الإخوان المسلمين.











قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس السوداني السابق يحاكم بتهمة جنائية لا ترقى إلى الجرائم السياسية التي ارتكبها خلال حكمه.