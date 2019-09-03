موندو ديبورتيفو تفجر مفاجأة: فيفا يُحدد سعر نيمار
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:44 م
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علاء خليف
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كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة 2020.
وذكر الإعلامي الاسباني إيدو بولو الصحفي في "الموندو ديبورتيفو" أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سوف يحدد سعر البرازيلي "نيمار" خلال عام 2020.
وأضاف: " البرازيلي نيمار ليس لديه شرط جزائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن اللائحة تسمح له بالرحيل عن النادي الباريسي بشرط دفع تعويض قريب من مبلغ الـ 170 مليون يورو".
وكان "نيمار" قد فشل في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، حيث لم يستطيع نادي برشلونة الاسباني في الوصول إلي إتفاق مع النادي الباريسي لضم اللاعب.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد يحاول الحصول على خدمات "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو الدخول في مفاوضات جديدة لضمه خلال الميركاتو الصيفي لعام 2020.
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