منها طائرات هليكوبتر مقاتلة.. تعرف على منتجات مصنع حلوان للصناعات المتطورة (صور)

ويتنوع إنتاج المصنع ليشمل العديد من المجالات المدنية والعسكرية، كما تعتبر ورش المصنع من احدث الورش المزودة بأنظمة التكييـف المركزي والوقاية من الحريق والأبواب المزدوجة لمنع دخول الأتربة تعد العمالة المتوفرة بالمصنع من أفضل الخبرات المتخصصة في صناعات الطائرات وإجراء العمرات والإصلاح للطائرات الهليكوبتر ويتولي الدكتور مهندس مجاهد عبد العزيز مجاهد الفرماوى كرئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة.

ويتنوع إنتاج المصنع ليشمل العديد من المجالات المدنية والعسكرية، كما تعتبر ورش المصنع من احدث الورش المزودة بأنظمة التكييـف المركزي والوقاية من الحريق والأبواب المزدوجة لمنع دخول الأتربة تعد العمالة المتوفرة بالمصنع من أفضل الخبرات المتخصصة في صناعات الطائرات وإجراء العمرات والإصلاح للطائرات الهليكوبتر ويتولي الدكتور مهندس مجاهد عبد العزيز مجاهد الفرماوى كرئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة.

أنشئ مصنع حلوان للصناعات المتطورة كأحد وحدات الهيئة العربية للتصنيع للعمل فى مجال إنتاج وصيانة الهليكوبتر كما يهدف الى بناء قاعدة صناعية متطورة فى مجال المواد المركبة والبلاستيكية ومن أجل تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة في مجال البنية الأساسية والتعمير قام المصنع بإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي ومتوسط الكثافة ووصلاتها

أنشئ مصنع حلوان للصناعات المتطورة كأحد وحدات الهيئة العربية للتصنيع للعمل فى مجال إنتاج وصيانة الهليكوبتر كما يهدف الى بناء قاعدة صناعية متطورة فى مجال المواد المركبة والبلاستيكية ومن أجل تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة في مجال البنية الأساسية والتعمير قام المصنع بإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي ومتوسط الكثافة ووصلاتها





ومن أهم الأنشطة العسكرية لمصنع حلوان للصناعات المتطورة كجانب من سابقة أعمال مصنع حلوان للصناعات المتطورة فى مجال صناعة الطائرات، والتى قام خلالها المصنع بتصميم وتصنيع بعض الهليكوبترات وإجراء العمرات لها ومنها تجميع وتصنيع الهليكوبتر جازيل، إجراء العمرات للهليكوبتر مى8، وإجراء العمرات للهليكوبتر مى17،وتصنيع الطائرة (سهم-1) كطائرة هدفية.





ومن أهم الأنشطة المدنية لمصنع حلوان للصناعات المتطورة كجانب من سابقة أعمال مصنع حلوان للصناعات المتطورة فى مجال الصناعات المدنية، والتى قام خلالها المصنع بتصنيع وتركيب العديد من المنتجات ذات الإستخدامات العامة والخاصة والتى يتم التعامل معها بصفة يومية أو بشكل خاص.





ومن هذه المنتجات تصنيع مواسير البولى إيثيلين بالأقطار المتعددة، وتصنيع القطع الخاصة والوصلات لجميع المواسير، وتصنيع وصلات ومواسير الغاز،وتصنيع منتجات متعددة من الفايبرجلاس، وتصنيع صناديق وكبائن توزيع الكهرباء، وتصنيع التجهيزات الداخلية لعربات المترو والسكك الحديدية، وتصنيع خزانات تغذية الصوبات الزراعية.



