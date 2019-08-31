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برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أساسونا

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:59 م
برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أساسونا
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أحمد عصام
 


تعادل فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق اوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل روبرتو توريس هدفين فريق اوساسونا في المباراة، واحرز فاتي هدف برشلونه الاول، قبل أن يسجل ارثور ميلو هدف البارسا الثاني في المباراة.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط في الدوري الاسباني إلى 4 نقاط من 3 جولات في البطولة، حيث خسر من فريق أتليتك بلباو بنتيجة هدف نظيف، وانتصر على فريق ريال بيتيس في الجولة الماضية.

ويسعى برشلونة للحفاظ على بطولة الدوري الإسباني والذي فاز بها في الموسم الماضي، على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد والذي لم يخسر حتى الآن في الليجا.

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