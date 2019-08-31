قطاع الأعمال : بداء شراء القطن من الفلاحين غدًا وفقًا لنظام المزايدة الجديد

أعلنت وزارة قطاع الأعمال، اليوم السبت، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستفتح عمليات إجراء المزايدة على كميات القطن المجمعة في مراكز التجميع بنطاق محافظتي بني سويف و الفيوم غدًا الأحد، للأسبوع الثاني على التوالى بعدما بدأت تطبيق نظام جديد لبيع وشراء القطن.

وكانت وزارة قطاع الأعمال اعلنت في وقتًا سابق عن تطبيقها نظام جديد لشراء القطن من القلاحين يعرف بنظام المزايدة، حيث بتم تجميع القطن من المزارعين في مراكز تجميع، وتفتح بعد ذلك المزايدة علية وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية، حيث بداء تطبيق النظام في محفظتي بني سويف والفيوم، وإذا نجح النظام الجديد سيتم تعميمة في باقي المحافظات.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج لـ" خلال تصريحات صحفية، إنه يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإدارى التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التى قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن"، وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز في محافظة الفيوم، و8 مراكز في محاظة بني سويف ، وقد توزيع أكثر من 28 ألف كيس على المزارعين مصنوعة من الجوت.

ووفقا لوزارة قطاع الأعمال قد تم إجراء مزاد فى 3 مراكز توزيع لبيع 438 كيس بوزن 513 قنطار بقيمة 1.1 مليون جنيه اشترتهم شركة الوادى، وتم إجراء المزاد الثانى4 مراكز لبيع 530 كيس قطن بكمية بلغت 627 قنطار بقيمة 1.4 مليون جنيه اشترتهم شركة الدلتا وبلغ سعر القنطار فى المزا 2100 جنيه ،وهو سعر المتوسط العالمى للقطن .