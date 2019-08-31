ملخص مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. طرد "تريزيجيه"! (فيديو)

خسر فريق أستون فيلا بمشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، من كريستال بالاس بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020.

وتعرض محمود حسن "تريزيجيه" للطرد أمام كريستال بالاس، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، عقب تدخله القوي على ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.





وتمكن المهاجم الغاني جوردان أيو من تسجيل هدف كريستال بالاس الوحيد أمام أستون فيلا، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.





وبهذه الخسارة، توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 3 في المركز الـ18، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 7 في المركز الـ4 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





ملخص مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا

بدأت مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا بدون أي خطورة على مرمى الفريقين، وحصل أستون فيلا على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 6، وقام دوجلاس لويز بتسديد الكرة ولكنها جاءت أعلى المرمى.





وهدد كريستال بالاس لأول مرة مرمى أستون فيلا في الدقيقة 22، بعدما أهدر جيمس مكارثر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة ولكن الكرة علت المرمى.





وكاد جوردان أيو أن يسجل هدفاً لكريستال بالاس في الدقيقة 29، بعدما مرت الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من مكارثر.





وأهدر الإيفواري ويلفريد زاها هدفاً مؤكداً لكريستال بالاس بعدما تلقى تمريرة عرضية من مكارثر، ولكن مدافع أستون فيلا تدخل معه وحولها إلى ركلة ركنية.





وأنقذ هيتون مرمى أستون فيلا من هدف مؤكد من اللاعب ميليفوجيفيتش الذي سدد ركلة حرة أرضية رائعة، ولكن الحارس تصدى لها ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية.





وتلقى محمود حسن "تريزيجيه" بطاقة صفراء في الدقيقة 45 من عمر اللقاء بعد تدخله القوي على لاعب كريستال بالاس، وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 54 من زمن اللقاء بعد تدخله القوي على ويلفريد زاها، ليطرده الحكم المباراة.



وأضاع ميليفوجيفيتش فرصة هدف جديد لكريستال بالاس، عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، نجح هيتون في التصدي لها وإبعادها عن مرماه.





وتمكن المهاجم الغاني جوردان أيو من ترجمة الهدف الأول لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، بعدما سدد الكرة على يسار الحارس هيتون.





وأهدر جاري كاهيل مدافع كريستال بالاس فرصة هدف بعدما حول كرة عرضية برأسية، ولكن ارتطمت الكرة في مدافع أستون فيلا وتحولت إلى ركلة ركنية جديدة.





وأحرز أستون فيلا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التمثيل على اللاعب جاك جريليش.