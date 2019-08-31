" تكلفة الإنشاء بلغت 160 مليون جنيه".. 7 معلومات عن "متحف الغردقة"

تفقد وزير الآثار، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أمس الجمعة، آخر مستجدات الأعمال بمتحف الغردقة والتي شملت قاعات العرض المختلفة بالمتحف والأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمبني ومسار الزيارة والتجهيزات اللازمة لوضع نظم الإضاءة والتأمين تمهيدًا لافتتاحه نهاية عام 2019 الجاري.

وحالياً تتسابق وزارة الآثار بالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر وإحدى شركات القطاع الخاص الزمن للانتهاء من أعمال الإنشاءات بمتحف آثار الغردقة، خاصة وأنه تم اختيار مدينة الغردقة، مؤخراً، كواحدة من أفضل 25 مقصداً سياحياً على مستوى العالم، ولهذا بدأت الحكومة المصرية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، لتطوير المنطقة السياحية.

وتستهدف الحكومة خلال هذة المرحلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع وزيرتى السياحة والبيئة لتنظيم زيارات المحميات الطبيعية والمقاصد السياحية بالمدينة، بما يؤدى إلى الحفاظ على هذه المحميات، وبما يُسهم فى إثراء المقاصد السياحية وتنشطيها، وفى الوقت نفسه زيادة العائدات المادية منها.

وحالياً توجد خطة متكاملة يتم تنفيذها بكل حزم للارتقاء بالمدينة، وهي التى أسهمت في أن تحظى الغردقة بهذه المكانة الفريدة العالمية، ومن أبرزها أعمال المتحف، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عنه.

موقع المتحف

يقع متحف آثار الغردقة جنوب المدينة بالقرب من الممشى السياحى بالغردقة وكذلك بالقرب من مطار الغردقة الدولى، وتبلغ تكلفة إنشاء متحف آثار الغردقة قرابة 160 مليون جنيه، حيث يتم إنشاؤه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

100 ألف مربع

تشمل المساحة الإجمالية للمتحف 100 ألف متر مربع، تحتوى على جراج وسوق سياحى وبوابات لأجهزة التفتيش، وقلب المتحف منطقة عرض القطع الأثرية.

1000 ألف قطعة أثرية بالمتحف

وقد أكد محافظ البحر الأحمرأن هناك اتفاقا مع وزارة الآثار لعرض 1000 قطعة أثرية بالمتحف، وأعلنت وزارة الآثار أنه سيتم افتتاح المتحف فور الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال نهاية أكتوبر المقبل.

ملاحظات على أعمال البناء

وخلال أجتماع الأمس، أبدى وزير الآثار بعض الملاحظات ووجه بسرعة تنفيذها، كما اجتمع بفريق العمل المنفذ لأعمال تجهيزات المتحف لدراسة تلافي هذه الملاحظات التي أبداها أثناء تفقده مبنى المتحف.

التشطيبات اللازمة للمتحف

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف الغردقة يعد من أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيقوم بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له وفقا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

أحد عوامل الجذب السياحي

وأضاف "وزيري"، أن المتحف يعتبر أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.

عرض التراث الثقافي

وسيتم تخصيص مكان خاص لعرض التراث الثقافي والآثار الخاصة بالبحر الأحمر وأيضا الزي الخاص بمدن الجنوب، ويكون مزارا سياحياً عالمياً يضاف إلى مقاصد المحافظة السياحية، بجانب وجود قطع آثار أصلية تحكي تاريخ محافظة البحر الأحمر داخل متحف الغردقة سيكون أكبر دعاية ترويجية للسياحة في البحر الأحمر وسيعمل على فتح أسواق سياحية جديدة في المحافظة إلى جانب السياحة الشاطئية.

ويستهدف متحف آثار الغردقة يهدف إلى إبراز آثار العصر الفرعوني في مصر، والآثار المصرية طبقا للتسلسل الزمني الذي مرت به مصرنا الحبيبة من آثار قبطية ورومانية وإسلامية.

إبراز عناصر الجمال بالمتحف

وقال العميد هشام سمير؛ يس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إن تجهيز مبنى المتحف أوشك على الانتهاء، وأنه يسير وفقا لأحدث الطرق العالمية، كما يجري تنفيذ اشتراطات الوزارة لتأمين مبناه، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

وأوضح الدكتور محمود مبروك، أن سيناريو العرض الخاص بمتحف الغردقة يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، ويقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلا ويشهد عرض مظاهر الجمال والرفاهية والراحة في المنازل وجمال وروعة آثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور واكسسوارات.