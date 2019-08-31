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كورة ستار 7asry مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport 2 live ماتش الليفر الدوري الانجليزي يوتيوب streaming

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:44 م
كورة ستار 7asry مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport 2 live ماتش الليفر الدوري الانجليزي يوتيوب streaming
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي
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مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي رابط سريع للجوال، مباراة ليفربول وبيرنلي كورة جول، مشاهدة جول العرب، بث مباشر مباراة ليفربول اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب، ستقام مباراة اليوم بين ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة وفي تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مدينة مكة المنورة أما بتوقيت الإمارات المتحدة ستكون المباراة الساعة 8:30 مساءً في أبو ظبي.

يلا شوت كورة اون لاين الان الان شغال سريع: تابع الان البث مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم © بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت الان كورة اون لاين مباشر برشلونة اليوم مشاهدة برشلونة مباشر اليوم موعد مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم فى الدوري الاسباني © موعد مباراة برشلونة القادمة  استطاع نجم فريق برشلونة ميسي من الفوز بجائزة أفضل لاعب مهاجم في أوروبا واستطاع لاعب الوسط دي يونغ على جائزة أفضل لاعب وسط ملعب في أوروبا ويعتبر اللاعب دي يونغ هولندي الجنسية إن مستقبله يوحي بانه سوف يكون أسطورة من أساطير كرة القدم في منطقة وسط الملعب وأثناء القرعة لسحب دوري أبطال أوروبا ضمت فريق برشلونة إلى المجموعة السادسة.


 
وهي تعتبر مجموعة نارية في القرعة لأنها تضم أقوى الفرق الموجودة في أوروبا وتضم هذه المجموعة نادي انتر ميلان ونادي روسيا دورتموند وسلافيا براج ينتظر مشجعين الفريق الكتالوني حفل التوزيع لجوائز الفيزا وذألك لترشح الأسطورة ليونيل ميسي للحصول علي جائزة أفضل لاعب في أوروبا وينتظرون أيضا القرعة الخاصة بدوري أبطال أوروبا

سيلعب فريق برشلونة مع فريق أوساسونا وذألك على ملعب أل سادار الخاص بفريق أوساسونا وذألك ضمن فعاليات الدوري الأشباني وهذه هي مباراة الذهاب للفريقين ذألك في الأسبوع الثالث من الدوري وسوف تلعب المباراة الثانية للفريقين في ملعب الكامب نو الملعب الخاص بفريق برشلونة

مواعيد مباراة فريق برشلونة وفريق أوساسونا
سيتم لعب المباراة يوم السبت الموافق 2019/8/31

الساعة: 17:00 مساء بتوقيت جمهورية مصرية العربية

الساعة: 18:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة: 18:00 مساء بتوقيت الكويت

الساعة: 18:00 مساء بتوقيت فلسطين

الساعة: 19:00 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة فريق برشلونة وأوساسونا

قناة bein sports HD 3

تردد القناة بين سبورت الناقلة مباراة برشلونة
التردد: 12265   القمر الصناعي: النايل سات    معدل الترميز:27500      الاستقطاب: H

التردد:11547    القمر الصناعي: سهيل سات    معدل الترميز:27500     الاستقطاب: V

بث مباشر مباراة برشلونة الان

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2
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-
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ليفربول
الدوري الإيطالي
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18:00
0
بريشيا
يوفنتوس
-
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نابولي
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0
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