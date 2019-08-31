عاجل - تطور جديد في صفقة نيمار.. تعرف الآن على التفاصيل

اقترب سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا من الإنتهاء، حيث ينتهي بشكل رسمي يوم 2 سبتمبر المقبل، ولم يحسم بعد مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان والذي شغلت أنباء مفاوضات برشلونة لضمه وسائل الإعلام حول العالم خلال الأسابيع الماضية.





وأكدت قناة "لاسيكستا" أن كل شيء يمكن أن يحدث مع البرازيلي "نيمار" حتى 2 سبتمبر موعد إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وخرجت تقارير صحفية اليوم السبت، تؤكد أن الصفقة لن تتم، بعد تعثر المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، لرفض النادي الكتالوني الموافقة علي طلبات النادي الباريسي بدفع أكثر من 140 مليون يورو، و3 لاعبين، ويروا أن ذلك يمثل خطرا ماليًا على النادي.





بينما أشارت تقارير أخري ان ريال مدريد قد ينقض على صفقة "نيمار" ويحسمها لصالحه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.





في حين يتوقع البعض استمرار اللاعب مع باريس سان جيرمان بعدما فشل النادي الباريسي في الحصول على عرض مناسب لبيعه خلال فترة الإنتقالات الجارية.





الجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي مع البارسا.