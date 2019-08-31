الأهلي يوجه الشكر لـ محمد يوسف

وجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى محمد يوسف المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما استعان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر بمدرب عام سويسري في جهازه.

وجاء نص رسالة الشكر من الأهلي لمحمد يوسف كالتالي :-

حرصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل وقبلها محمود الخطيب رئيس النادي على توجيه الشكر والتحية لابن النادي المخلص محمد يوسف المدرب العام بعدما استعان المدير الفني بمساعدين أجانب.

الشكر والتقدير لمحمد يوسف الذي تحمل ضغوطًا كبيرة طوال فترة تواجده في الجهاز الفني وأثر الصمت ورفض الرد لأنه تربى في الأهلي ويدرك قيمة الأهلي.





لجنة التخطيط وفي حضور محمود الخطيب توجهت بالشكر لمحمد يوسف وأكدت على تقديرها لما قدمه من جهد وعطاء وإخلاص لناديه على مدار سنوات طويلة





أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي.

ويتكون من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) وسامي قمصان مدرب مساعد, وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته بداية من بعد غدٍ الإثنين.

وكشف النادي الأهلي في البيان الرسمي الصادر عن لجنة التخطيط مميزات السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الجديد

وعدد بيان لجنة التخططيط مميزات رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد وهي صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.

بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.