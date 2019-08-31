"التقاعد" تسمح لمنسوبي المؤسسة بمشاركة أبنائهم اليوم الدراسي الأول
السبت 31/أغسطس/2019 - 06:31 م
الفجر السعودي
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سمح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد طلال النحاس، لمنسوبي المؤسسة بمشاركة أبنائهم في مراحل الروضة والتمهيدي وأول ابتدائي أولى ساعات يومهم الدراسي الأول، غدًا الأحد.
ويأتي ذلك بمناسبة العودة إلى المدارس وإلحاقًا بمبادرة وزير الخدمة المدنية أحمد الراجحي، متمنيًا للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.
ويذكر أن جامعة الحدود الشمالية وجهت دعوة إلى موظفيها وموظفاتها، لقضاء الساعات الأولى مع أطفالهم في مدارسهم في أول يومين من الدراسة.
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