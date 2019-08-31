موعد مباراة الزمالك مع بطل السنغال في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

قام مسؤولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي بإخطار مجلس إدارة نادي الزمالك بموعد مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر بطل السنغال على إقامة مباراة الذهاب يوم ١٤ سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن تقام مواجهة العودة في مصر أحد أيام ٢٧،٢٨،٩٢ من شهر سبتمبر.

وقد صعد الزمالك إلى دور الـ٣٢ بعد الفوز على نظيره ديكاداها الصومالي بنتيجة ١٣/٠ غي مجموع المباراتين.

في سياق آخر يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الأحد في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.





حيث شهد مران الأمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الامس أمام فريق مصر للمقاصة، بينما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية وفنية تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.





ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من التدريبات، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.





وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.





ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.





ودخل اليوم السبت فريق الزمالك معسكرا مغلقا في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.





ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.





ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.