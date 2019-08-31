شوت sTaR: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي Liverpool vs Berlin اليوم السبت 31-8-2019 بث مباشر أونلاين بجودة عالية| صلاح جول









تتجه أنظر عشاق الساحرة الساحرة المستديرة صوب ملعب تورف مور لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وذلك لحساب منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





سيكون إمكانية مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر متاحاً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.









فاز ليفربول للمرة الثالثة على التوالي في لقاء القمة أمام آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب “آنفيلد”، لحساب الأسبوع الثالث من البريميرليج، وبهذا الفوز يتربع زملاء صلاح على قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.





الدوري الإنجليزي الأسبوع الرابع، يستعد فريق ليفربول اليوم السبت الموافق 31-8-2019 لخوض اختبارا كرويا صعبا للغاية خارج أرضه عندما يحل رفقاء محمد صلاح ضيوفا اليوم على فريق بيرنلي ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكورة القدم لموسم 2019-2020، ومن المتوقع أن تحظى مباراة اليوم باهتمام كبير في جميع أنحاء الوطن العربي من أجل متابعة النجم المصري الكبير “محمد صلاح” والذي بدأ المنافسة على لقب هداف الدوري مبكرا هذا الموسم.





وحقق الريدز لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، إلا انه فشل في تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بعد الهزيمة أمامه بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي”.





في الجانب المقابل، يحاول بيرنلي نسيان نكسة الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بتواجده في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، حصدهم من خوض 38 مباراة، فاز في 11 وخسر في 20 وتعادل في 7، وكانت آخر مواجهة لفريق بيرنلي أمام المدفعجية وانتهت بثلاثية نظيفة بالجولة الثانية من الدوري الممتاز للموسم الجاري.



