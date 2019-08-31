عين .. هل يقود هودجسون كريستال بالاس لإنجاز هذا الموسم ؟



وعلى ملعب أولد ترافورد، وجد الشياطين الحمر أنفسهم متأخرين بهدف جاء منذ الدقيقة 32 بتوقيع النجم الغاني الشاب جواردان آيو بعد أن وجد نفسه وجها لوجه أمام الحارس الإسباني دافيد دي خيا بعد تمهيد بالرأس من الألماني جيفيري شلاب، ليضع الأول الكرة بهدوء على يمين الحارس الدولي. وكان بإمكان المان يونايتد تصحيح الأمور في الدقيقة 70 لولا إهدار النجم الشاب ماركوس راشفورد لركلة جزاء.





ثم جاء التعادل في الدقيقة 89 بقدم لاعب الوسط الشاب دانيال جيمس بتسديدة مقوسة رائعة من داخل المنطقة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف. ولكن لم يهنأ أصحاب الأرض بتقدمهم كثيراً بعد أن سجل الهولندي باتريك فان انهولت هدفا قاتلاً ثانياً لكريستال بالاس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الزاوية الضيقة أخطأ دي خيا في التصدي لها، لتتهادى الكرة بعد ذلك داخل الشباك. وبهذا يواصل رجال النرويجي أولي جونار سولشاير مسلسل نزيف النقاط بعد التعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وولفرهامبتون، ليتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً. واختارت عين الفجر الرياضي هودجسون نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ..



ولد روي هودجسون في 9 أغسطس 1947 في مدينة كرويدون جنوب لندن في إنجلترا. كانت والدته تعمل في مخبز في المدينة ووالده بيل الذي كان من مشجعي نيوكاسل يونايتد يعمل سائق حافلة في جنوب نهر التايمز.





عاشت عائلة هودجسون في نفس مبنى ستيف كيمبر الذي كان أحد زملاء مدرسة هودجسون في مدرسة جون روسكين نحوي، حيث لعب الإثنان في فريق كرة القدم بالمدرسة. بدأ هودجسون مشواره مع الكرة عام 1963 وهو في السادسة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي كريستال بالاس وكان يلعب في مركز المدافع ولكنه لم يتمكن من الصعود للفريق الأول بالنادي ليقرر الرحيل.





بعد رحيله عن كريستال بالاس، مارس هودجسون كرة القدم لمدة 6 مواسم لناديين لا يلعبان في بطولات الدوري، هما : (تونبريدج) و(جرافسيند ونورث فليت). في 1971 وهو في سن ال 23، لعب هودجسون لميدستون يونايتد كلاعب كما أنه شغل منصب مساعد المدير الفني بوب هوتون الذي كان المدير الفني للفريق في ذلك الوقت. في عام 1972، إنضم هودجسون إلى آشفورد تاون كما كان يعمل أيضًا كمعلم للغة الإنجليزية في مدرسة ألين بجنوب لندن.





في 1973، سافر هودجسون إلى بريتوريا في جنوب أفريقيا وخاض أول تجربة احترافية له مع بيريا بارك على الرغم من مقاطعة الرياضة في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت. في عام 1974، عاد هودجسون إلى إنجلترا وانضم إلى كارشالتون أثليتيك الذي يعتبر آخر نادي لعب له لمدة موسمين كما مارس مهنة التدريس في جامعة مونكس هيل والتي سميت بعد ذلك بأكاديمية كويست.





يتحدث هودجسون بجانب الإنجليزية لغات النرويجية والسويدية والألمانية والإيطالية بطلاقة كما يتحث لغات الدنماركية والفنلندية والفرنسية. بدأ هودجسون مشواره التدريبي عام 1976 وهو في التاسعة والعشرين من عمره في السويد بقيادة نادي هالمستاد ثم عاد إلى إنجلترا لقيادة بريستول سيتي تمرحل مرة أخرى إلى السويد لقيادة ناديي أويفولد وأوربرو.





قاد هودجسون 11 نادي و3 منتخبات حتى الآن، تستعرضها عين الفجر الرياضي أبرزها :-



- قاد هودجسون بريستول سيتي منذ 3 يناير 1982 حتى 30 أبريل 1982 في 21 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 13 مباراة.



- قاد هودجسون مالمو السويدي منذ 14 أبريل 1985 حتى 15 نوفمبر 1989 في 165 مباراة، فاز في 98 مباراة وتعادل في 38 مباراة وخسر 29 مباراة.



- قاد هودجسون منتخب سويسرا منذ 26 يناير 1995 حتى 15 نوفمبر 1995 في 41 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 10 مباريات.



- قاد هودجسون بلاكبرن روفرز منذ 1 يونيو 1997 حتى 21 نوفمبر 1998 في 63 مباراة، فاز في 22 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر 23 مباراة.



- قاد هودجسون أودينيزي الإيطالي منذ 21 يونيو 2001 حتى 10 ديسمبر 2001 في 17 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.



- قاد هودجسون فايكنج النرويجي منذ 11 يوليو 2004 حتى 20 ديسمبر 2005 في 50 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 16 مباراة.



- قاد هودجسون فولهام منذ 30 ديسمبر 2007 حتى 1 يوليو 2010 في 128 مباراة، فاز في 50 مباراة وخسر 32 مباراة وخسر 46 مباراة.



- قاد هودجسون ليفربول منذ 1 يوليو 2010 حتى 8 يناير 2011 في 31 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 9 مباريات.



- قاد هودجسون ويست بروميش منذ 14 فبراير 2011 حتى 14 مايو 2012 في 54 مباراة، فاز في 20 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 21 مباراة.



- قاد هودجسون منتخب إنجلترا منذ 14 مايو 2012 حتى 27 يونيو 2016 في 56 مباراة، فاز في 33 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 8 مباريات. أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا، قاد هودجسون منتخب إنجلترا للشباب في 13 أغسطس 2013 في مباراة واحدة وفاز بها.



- قاد هودجسون كريستال بالاس منذ 12 سبتمبر 2017 حتى الآن في 85 مباراة، فاز في 32 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 34 مباراة.

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.اقتنص نسور لندن بقيادة روي هودجسون الانتصار الأول لهم في الموسم بعد تعادل وخسارة ليرتفع رصيدهم إلى 5 نقطتهم دفعتهم لمنتصف الترتيب مؤقتاً بالفوز على مانشستر يونايتد الذي تجرع مرارة الخسارة الأولى له هذا الموسم في البريميير ليغ بعد أن سقط على يد ضيفه كريستال بالاس بهدف مقابل اثنين ضمن مواجهات السبت من الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.