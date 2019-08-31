يلا شوت Gameweek 4: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed SaLaH

رابط البث المباشر مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بمشاركة نجمنا المصري محمد صلاح الذي يعد واحدا من الأسماء الكبيرة في الكرة الإنجليزية في الفترة الحالية.





ويحاول ليفربول تحقيق الفوز الرابع هذا الموسم تواليا ليستمر على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ، رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم بدون تقطيع وبجودة عالية كورة لايف بدون تقطيع الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة yalla shoot، مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية.





تشكيل ليفربول المتوقع:





حراسة المرمى: ادريان

الدفاع: روبرتسون وفان ديك وماتيب وارنولد

الوسط: ميلنر وفينالدوم وتشامبرلين

الهجوم: ماني وفيرمينو وصلاح





ويلتقي ليفربول مع بيرنلي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس، الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية كورة لايف مباشر.





تشكيل بيرنلي المتوقع أمام ليفربول:





حراسة المرمي: نيك بوب

الدفاع: لوتون، بن ميى، تاركوفيسكي، بيترس، آرون لينون

الوسط:جاك كورك، ويستوود، ماكنيل، آشلي بارنز

الهجوم: كريس وود.





وتذاع مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الساعة ٦.٣٠ مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويعتمد ليفربول على مثلث الرعب الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو والحالة الرائعة لفان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وكذلك الحالة المعنوية بعد الأداء المتميز والانتصارات المتتالية للريدز في أول ثلاث مواجهات . ويعيش المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب افضل مراحل حياته المهنية مع فريقه ويسعى لمواصلة انتصاراته المحلية هذا العام في مباراة ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر مساء اليوم السبت واثبات قدرة الفريق على تقديم أداء ثابت وقوي من أجل حسم درع الدوري الإنجليزي الغائب طويلا عن قلعة الريدز بعدما كان قريب جدا منه الموسم الماضي وخسره لحساب مانشستر سيتي بفرق نقطتين. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر



